Астролог сказала, когда в 2020 можно кардинально изменить судьбу

В начале 2020-го можно радикально изменить судьбу, поделилась астролог / Скриншот

В самом начале 2020 года будет благоприятный период для того, чтобы что-то кардинально изменить в своей судьбе, начать совершенно новую страницу в личной жизни.

Радикальным изменениям в жизни будет способствовать редкостное соединение планет, написала астролог Людмила Халанская в блоге на Обозревателе.

Эксперт отметила, что в 2020-м Сатурн будет несколько раз выходить из знака Козерог в знак Водолей и снова возвращаться в Козерог на ретроградном (попятном) движении.

Собеседница подчеркнула, что такое соединение планет происходит только три раза в столетие. Эксперт добавила, что в период редкостного соединения планет могут укрепиться жизнеспособные и прогрессивные политические системы, а устаревшие - ослабнуть.

Ранее астролог Влад Росс поделился прогнозом на начало 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что в январе следующего года в мире может уменьшиться количество горячих войн, но Америке грозит незавидная судьба.