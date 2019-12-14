  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт

14 декабря 2019, 09:23

Тельцам сегодня лучше не разбрасываться деньгам, а Ракам не стоит заставлять себя работать.

Сегодня - 14 декабря - у Скорпионов и Стрельцов могут разрушиться отношения - Гороскоп на 2019
Отношениям, которые есть у Скорпионов и Стрельцов, грозит крах / УНИАН

В душах Скорпионов и Стрельцов суббота, 14 декабря, может оставить негативный отпечаток - гороскоп на сегодня напророчил им крах отношений.

Первый выходной день этой недели может оказаться светлым для Близнецов и Овнов - у них в душе может зародиться новая любовь.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: кому светит любовный крах, а кому - триумф

Что напророчено водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Иногда лучше придержать язык, чтобы не попасть под раздачу. Попытайтесь научиться совмещать работу, домашние заботы и личную жизнь.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Рак

Доверяйте своему внутреннему голосу, иногда он мудрее разума. Если работа не идет - не насилуйте себя, а просто отвлекитесь на что-то приятное.

Гороскоп на 14 декабря - Скорпион

Скорпионы, которые состоят в хлипких отношениях, могут остаться в одиночестве. Представителям этого знака, которые имеют завидные отношения, стоит задуматься о том, как подлизаться к своей второй половинке. 

Что напророчено земным знакам

Гороскоп на сегодня - Козерог

Возьмите под контроль свою энергию и займитесь полезным делом. Лучше не вспоминать, вздыхая, прошлое, а усердно работать над созданием хорошего будущего.

Гороскоп на 14 декабря - Телец

Интуиция может оказаться хорошим советчиком. Попытайтесь не воспринимать людей поверхностно.

Читайте также"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения ПутинаБерегите деньги, возможно, придется потратиться.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Дева

В делах, которые связаны с деньгами, вероятна удача. Не жалейте денег на то, чего вы очень сильно хотите, но и не тратьтесь на ерунду.

Что напророчено огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Свободолюбие может вылезти Стрельцам боком - из-за нее могут разрушиться отношения. Беритесь за творческие дела, вкладывайте в них душу и можете рассчитывать на успех.

Гороскоп на 14 декабря - Лев

Материальное положение может существенно улучшиться, но не без усилий - трудитесь, и все будет ок. Ни в коем случае не влезайте в споры с начальством. 

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Овен

У Овнов может "потеплеть" в груди - если влюбитесь, постарайтесь не делать глупостей. Возможны мелкие неприятности на работе, вероятно, недоброжелатели как-то себя проявят.  

Что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на 14 декабря - Близнецы

Если не сидеть дома, есть вероятность познакомиться с хорошим человеком и влюбиться. Лучше воздержаться от риска.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Весы

Возможны небольшие проблемы с "кошельком", не переживайте и не бойтесь обращаться за помощью к близким. Прислушивайтесь к интуиции. 

Гороскоп на сегодня - Водолей

Благоприятный день для того, чтобы окунуться с головой в семью - наслаждайтесь приятными моментами. Перед Водолеями могут открыться новые двери.

Ранее астролог Влад Росс дал прогноз на начало 2020 года. Эксперт поделился, что в январе 2020-го может произойти глобальная катастрофа, Америка может замерзнуть, возможно начало новой холодной войны.  

гороскоп Зодиак гороскоп 2019
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:00
Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото
09:55
Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера
09:33
"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"
09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
09:17
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
09:15
Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
08:54
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
08:50
Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации
08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным мнение
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:05
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
07:01
Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным Видео
06:53
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
06:30
Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой Видео
06:20
Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко
06:05
Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта
05:51
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
05:24
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
05:12
"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар
04:47
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
04:28
Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке
04:14
"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции
03:47
В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей
03:28
"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть
03:00
"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами
02:55
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
02:40
Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год
02:19
В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу
02:02
Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные
01:54
Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы
01:47
СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности Видео
01:30
Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика
01:26
Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми
01:11
"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ Видео
01:01
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
00:45
"Я плакал в одиночестве": президент Аталанты - о победе над Шахтером
00:27
"Цены, как в самолете": в Укрзализныце хотят ввести новшество
00:15
Отец Неймара прокомментировал ситуацию сына в ПСЖ
00:02
14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть
13 декабря, пятница
23:58
"Не даст КПД выше 5%": Тука высказался о возведении стены на Донбассе
23:41
Украинский футболист оформил хет-трик в Европе Видео
23:37
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко
23:15
Зеленский внес законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
23:12
Хабиб назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять