Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт

Отношениям, которые есть у Скорпионов и Стрельцов, грозит крах / УНИАН

В душах Скорпионов и Стрельцов суббота, 14 декабря, может оставить негативный отпечаток - гороскоп на сегодня напророчил им крах отношений.

Первый выходной день этой недели может оказаться светлым для Близнецов и Овнов - у них в душе может зародиться новая любовь.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: кому светит любовный крах, а кому - триумф

Что напророчено водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Иногда лучше придержать язык, чтобы не попасть под раздачу. Попытайтесь научиться совмещать работу, домашние заботы и личную жизнь.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Рак

Доверяйте своему внутреннему голосу, иногда он мудрее разума. Если работа не идет - не насилуйте себя, а просто отвлекитесь на что-то приятное.

Гороскоп на 14 декабря - Скорпион

Скорпионы, которые состоят в хлипких отношениях, могут остаться в одиночестве. Представителям этого знака, которые имеют завидные отношения, стоит задуматься о том, как подлизаться к своей второй половинке.

Что напророчено земным знакам

Гороскоп на сегодня - Козерог

Возьмите под контроль свою энергию и займитесь полезным делом. Лучше не вспоминать, вздыхая, прошлое, а усердно работать над созданием хорошего будущего.

Гороскоп на 14 декабря - Телец

Интуиция может оказаться хорошим советчиком. Попытайтесь не воспринимать людей поверхностно.

Читайте также"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения ПутинаБерегите деньги, возможно, придется потратиться.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Дева

В делах, которые связаны с деньгами, вероятна удача. Не жалейте денег на то, чего вы очень сильно хотите, но и не тратьтесь на ерунду.

Что напророчено огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Свободолюбие может вылезти Стрельцам боком - из-за нее могут разрушиться отношения. Беритесь за творческие дела, вкладывайте в них душу и можете рассчитывать на успех.

Гороскоп на 14 декабря - Лев

Материальное положение может существенно улучшиться, но не без усилий - трудитесь, и все будет ок. Ни в коем случае не влезайте в споры с начальством.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Овен

У Овнов может "потеплеть" в груди - если влюбитесь, постарайтесь не делать глупостей. Возможны мелкие неприятности на работе, вероятно, недоброжелатели как-то себя проявят.

Что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на 14 декабря - Близнецы

Если не сидеть дома, есть вероятность познакомиться с хорошим человеком и влюбиться. Лучше воздержаться от риска.

Гороскоп на 14 декабря 2019 года - Весы

Возможны небольшие проблемы с "кошельком", не переживайте и не бойтесь обращаться за помощью к близким. Прислушивайтесь к интуиции.

Гороскоп на сегодня - Водолей

Благоприятный день для того, чтобы окунуться с головой в семью - наслаждайтесь приятными моментами. Перед Водолеями могут открыться новые двери.

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