"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить

Из-за солнечного затмения не стоит начинать новые дела, посоветовал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что на следующей неделе - 23-29 декабря - с 23 по 28 число будет ужасное время, возможны обманы, ненужные траты и мошенничество.

Вкладывать деньги и делать покупки стоит после 28 декабря, поделился эксперт с Главредом.

Росс добавил, что утром 26 декабря произойдет кольцевое солнечное затмение (считается сатанинским), поэтому с 23 по 28 декабря не стоит начинать новые дела.

По его словам, в это время необходимо расслабиться и заняться духовными практиками.

"…в Украине затмения не будет видно, потому и его пагубное влияние не будет особо ощущаться…", - сказал астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что в январе 2020 года в мире может стать меньше "горячих" конфликтов, однако может начаться мировая холодная война, а Америке грозит незавидная судьба.