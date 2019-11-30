Гороскоп на декабрь-2019: Стрельцам будет фатально везти, а Козерогам придется вернуть все долги

Астролог составил гороскоп на декабрь-2019 для всех знаков

Декабрь 2019-го обещает стать месяцем без особых критических моментов. Однако некую напряженность внесет солнечное затмение, которое произойдет в конце месяца. В целом же, последний месяц уходящего года станет весьма благоприятным. Я бы назвал декабрь месяцем тотального обновления.

Декабрь пройдет под прекраснейшим тригональным аспектом планеты счастья Юпитер и планеты преобразований, новшеств и реформ Уран. Потому месяц будет прекрасен для технологических прорывов, развития науки, неожиданных открытий и новых знаний. Возможны самые неожиданные прорывы, вплоть до встречи с НЛО. Правда, обо многих из технологических прорывов и достижений массы узнают намного позже. В частности, не исключаю важных открытий в области медицины.

Читайте такжеАстролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждогоЕсли Юпитер в Козероге ставит цели, то Уран сулит новшества, нововведения и реформы. Это обещает появление в декабре ультрасовременных вещей и новейших технологий.

Когда 2 декабря, когда Юпитер, планета большого счастья, перейдет в Козерога (знак карьеры), нужно строить планы, составлять проекты, очерчивать перспективы – в последствии это даст свои результаты. Именно в этом месяце благоприятной будет смена работы. Даже если человек трудился на протяжении десяти лет на одном месте, но хотел бы что-то изменить, это время должно быть использовано им – позитивнейший месяц для профессиональных и карьерных перемен. Причем удачной будет не только смена места работы, но и смена сферы деятельности, профессии. Позже поймете, что это станет вашим судьбоносным решением. Блестящие последствия перемен обещает Уран, который символизирует счастливый случай. К слову, очень вероятно, что кто-то в декабре сорвет колоссальный джек-пот где-нибудь в США или Европе. Ведь в это время счастье само будет идти в руки – как говорят, на ловца и зверь бежит.

Так что новизна, изобретение новейших технологий, автоматизация процессов, модернизация предприятий, обновления – все это увенчается успехом в декабре. Вплоть до того, что можно затеять ремонт в этом месяце, обновив свое жилье или пространство для работы современными деталями и новыми технологиями – и это тоже в будущем хорошо скажется на вас.

Декабрь – прекрасный месяц для запуска фирм и старта новых дел. Начатый в этом месяце проект будет ждать стабильный успех.

Читайте такжеСкандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки ЗодиакаВ любом случае, последний месяц этого года будет хорош для того, чтобы все изменить, особенно – рутинные процессы. Это – подходящий период для выхода из застоя. Кто спал, как медведь в берлоге, долгое время, теперь может воспрянуть и взяться за реализацию новых идей или устроиться на новое перспективное место работы. В это время можете ставить перед собой далекие, просто запредельные, профессиональные цели – они будут достигнуты.

1-6 декабря сложится хороший аспект между Марсом и Сатурном, а затем – и Плутоном. Это будет отличное время для рекламы, решения важных вопросов, особенно связанных с бизнесом, согласования договоров, налаживания сотрудничества и делового партнерства. Первая неделя декабря очень комфорта и благоприятна для дел. Тем более, что Юпитер в это время войдет в знак Козерога (знак карьеры) и весь год будет находиться там.

К слову, из-за этого везение уйдет от Стрельцов и перейдет к Козерогам. Таким образом, Козерогов ждет самый счастливый год за последние десять лет. Эта тенденция станет проявляться уже в декабре, но пока немного.

7-8 декабря станет не самым хорошим периодом, так как в это время возможны неприятные, в том числе аварийные, ситуации. Все может случаться с точностью до наоборот. Луна будет соединяться с Ураном, Солнце в квадратуре к Нептуну, а это обещает сложности и непростые ситуации. В эти дни лучше отказаться от важных дел и встреч, а также воздержаться от поездок.

9-15 декабря будет сохраняться прекрасное соединение Венеры и Сатурна. Пик удачи придется на 13 число. Решения в этот период будут приниматься на эмоциональном взрыве, подъеме, в позитивном настрое. И решения будут удачными. Это будет прекрасный момент для инвестиций в прибыльные долгосрочные финансовые бумаги. Успешно будут идти все дела, связанные с банками.

Это – прекрасное время для дипломатии и переговоров. С деликатным и мягким подходом можно будет решить очень важные вопросы.

Кроме того, 9 декабря Меркурий будет директным и из "смертельного" знака Скорпиона перейдет в знак деловых и долгосрочных переговоров – в знак Стрельца. Потому на международной арене в эти дни может решиться множество важных, давно назревших вопросов.

Как видим, важная для Украины встреча лидеров "нормандской четверки" назначена как раз на 9 декабря. Это – прекрасное время!

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеИтак, Меркурий войдет в знак Стрельца и до 29 числа этого месяца будет оставаться в этом знаке, давая возможность для плодотворного общения. До 23 декабря будет сохраняться лучший период для поездок за границу, да и вообще, для путешествий и командировок. В это время будет множество знакомств и важных встреч. Сдача экзаменов и прохождение каких-то испытаний тоже завершится с блестящим результатом.

Прилив энергии случится на полнолуние, которое произойдет 12 декабря в 7 часов 13 минут под зодиакальным знаком Близнецы. 20-ый градус Близнецов связан с тайнами, решением важных вопросов, связанных со здоровьем, лечением и медициной. Это – прекрасное время для терапии и всего, что касается лекарств и целебных средств. Символ этого градуса – женщина, варящая зелье. Потому это подходящее время для того, чтобы заготовить лекарства.

16-19 декабря нас ждет весьма плодотворный период. На эти дни смело можно намечать какие-то серьезные и важные задачи, мероприятия, встречи и события, которые требуют большой сосредоточенности. Самый большой объем работы лучше всего запланировать именно на это время, так как можно будет легко и много всего успеть. Важные командировки также можете планировать в эти дни – они будут удачны. Не упустите момент, воспользуйтесь им!

Таким образом, первые две декады декабря будут прекрасными и замечательными.

А вот 20-28-го декабря нас ждет ужасное время. В это время Венера будет в жестком квадрате к Урану. А это говорит об опасности мошенничества, ненужных тратах и обманах. Вообще, все новогодними покупками настоятельно рекомендую заниматься или до 19 числа, или перед самым Новым годом. Ведь 29-31 числа, когда Меркурий войдет в знак прочности – в Козерога, можно будет сделать хорошие финансовые вложения, удачные покупки и вручить подарки, которые будут полезны и в радость.

Читайте такжеПузырь лопнет: астролог рассказал, когда рухнет гривнаК тому же, под Новый год будут крайне удачными сделки, касающиеся недвижимости. 31 декабря можно подписать у нотариуса договор, а вечером поднять бокал шампанского не только за Новый год, но и за удачную сделку. Но! Категорически этого нельзя делать с 20 по 23 декабря, так как в эти дни Меркурий будет в жестком квадрате к Нептуну. Это всегда обещает обман, воровство. В эти дни активизируются мошенники, которые будут стремиться объегорить всех в период затмения.

Солнечное затмение произойдет 23 декабря. Это – кольцевое затмение, а такое затмение считается сатанинским. Оно случится в 7.13 утра по киевскому времени.

Слава богу, на Украине затмения не будет видно, потому и его пагубное влияние не будет особо ощущаться. Зато затмение будет видно на Кавказе, Аравийском полуострове, на Гоа, в Индии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре. Им достанется больше всего. Потому категорически не советую отправляться в путешествие в эти страны. Тем более, что 26 декабря может повториться сильнейшее цунами, как то, что случилось в 2004 году 26 декабря уже случалось цунами – тогда стихия унесла жизни тысяч людей.

Так что в период затмения – 23-28 декабря – лучше ничего не начинать, никаких новых дел, не совершать важных покупок. В это время нужно расслабиться и заняться духовными практиками.

Кроме того, затмение чревато вспышками вооруженных конфликтов в тех странах, где его будет видно. Это особенно касается Чечни и Грузии. Конфликты, перестрелки – все это может быть. Поскольку Украины затмение на коснется, потому у нас не будет ни обострения на фронте, ни майданов.

29-31 декабря – хорошее время, крайне благоприятное для важных сделок.

Любовные деле в декабре, до 20-го числа, будут идти хорошо. Все будет складываться прагматично, пока Венера будет в Козероге. Потому в это время можно строить отношения и не сомневаться в их прочности. В это время возможны фатальные решения, касающиеся семейной жизни и любви, особенно 9-15 декабря, когда Венера будет соединяться с Плутоном и Сатурном. Соответственно, в этот период важные встречи с противоположным полом могут оказаться судьбоносными и принесут счастье на всю жизнь. Стоит ловить удачу в любви за хвост.

А после 20 декабря, когда Венера войдет в Водолея, который больше способствует дружбе, можно будет найти, скорее, хороших друзей. Но любви в это время не построишь и не встретишь. Не стоит рассчитывать выстроить в это время отношения с иностранцами и найти любовь за границей – все отношения, которые завяжутся в этот период, будут несерьезными. Так как Венера будет в положении кота, который гуляет сам по себе.

Читайте такжеАстролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака ЗодиакаКроме того, последняя декада декабря очень опасна в плане ограблений. Под Новый год нас вообще могут потрясти новости об ограблениях века – в музеях, банках и т.д. Кроме того, тем, кто планирует на новогодние каникулы отправиться за границу на отдых, следует позаботиться о безопасности своего жилья – есть риск, что квартиру обчистят. Символ затмения – широко открытые двери. С одной стороны, это хорошее время, чтобы открыть, например, гостиничный бизнес, или зарегистрировать свою фирму, но с другой – это худший момент, чтобы оставлять вещи без присмотра. Лучше заранее позаботьтесь об этом и установите сигнализацию или подпишите договор с охранной фирмой.

Влад Росс / Главред

Гороскоп на декабрь-2019 для всех Зодиака

Счастливчики декабря:

Водолеи. Представителей этого знака ждет успех и позитив во всем, что касается дальних поездок и путешествий. В декабре партнерские взаимоотношения Водолеев будут прекрасными. Так, важные партнерские соглашения могут быть заключены на годы вперед. Водолеям будет фартить, если они затеют в последний месяц года открытие нового предприятия или смену места работы либо рода деятельности – это увенчается успехом. Также тем представителям знака, которым в декабре нужно сдать экзамены, будет везти, и все испытания будут пройдены блестяще. В целом, декабрь для Водолеев станет судьбоносным и важным месяцем, притом очень позитивным.

Стрельцы. В декабре Стрельцов ждут прекрасные финансовые возможности, открытие большого предприятия, раскрутка, расширение, экспансия. Стрельцы могут смело покупать земельные участки за границей или, например, открыть гостиничный бизнес – дела пойдут круто. У них будут очень большие финансовые возможности и успешное продвижение бизнеса. Стрельцам будет просто фатально везти. Потому они могут срывать джек-поты, так что им смело можно играть в азартные игры – сорвут миллионный куш.

Рыбы. Декабрь будет удачным месяцем и для Рыб. Очень здорово будут складываться взаимоотношения с иностранцами. Девушки-Рыбы в этот период могут встретить своего "принца на белом коне". Если Рыбы отправятся на море в этом месяце, это будет блестящий отдых. В любом случае, рыбам в декабре удастся хорошо отдохнуть. Также Рыбам будет везти в любви, будет царить взаимопонимание и теплые отношения с их второй половинкой. Рыб ждет творческий подъем и творческие прорывы. Рыбы должны не бояться себя продвигать в это время. Кроме того, декабрь станет отличным месяцем для Рыб, чтобы зачать гениальных детей.

Тельцы. Представителей этого знака также ждет прекрасный месяц. Поскольку Уран находится в знаке Тельца и оттуда делает благоприятный аспект к Юпитеру, это значит, что Тельцов ждет большая модернизация, перемены в плане хозяйствования, смены места работы и деятельности. Тельцы также могут переехать. Удачно для них пройдут разные проверки, экзамены. Хорошо налаживать контакты с иностранцами и зарубежными компаниями. У Тельцов хорошо пойдут любые дела, которые будут связаны с передвижениями, перелетами, дорогами. Позитивный месяц в плане бизнеса. Также у Тельцов в декабре могут быть выгодные браки и деловые партнерские отношения.

Лузеры декабря:

Раки. Ракам в декабре придется туго, поскольку лунный узел солнечного затмения, которое произойдет в этом месяце, находится в их знаке. Могут быть сложные ситуации в семейной жизни, неприятности на работе, не исключены даже судебные разбирательства, которые закончатся неблагоприятно для Раков. Они почувствуют упадок сил, снижение жизненного тонуса, вплоть до несчастных случаев и попаданий в больницу. Кроме того, для них велика опасность ограбления квартиры, потому нужно быть внимательными и осторожными с новыми людьми. Также в декабре на Раков могут свалиться долговые обязательства.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которым грозят инфаркты и инсультыКозероги. Не лучше, чем у Раков, дела в декабре пойдут и у Козерогов, несмотря на то, что Юпитер, планета большого счастья, зайдет в их знак. Важнее – заходящий узел в знаке Козерога в соединении с Венерой, Сатурном и Юпитером. Козерогам критически важно в декабре отдать все долги, причем не только денежные, особенно – в отношениях с любимыми. Если Козероги в декабре отдадут долги всем, кому они задолжали, им воздастся в следующем 2020 году. Кроме того, для представителей этого знака очень велика опасность замерзнуть, получить обморожение или просто перемерзнуть и схлопотать проблемы со здоровьем из-за этого. Неудачны и неблагоприятны для Козерогов в декабре дальние поездки. Плюс ко всему, Козерогам могут заморозить банковские счета, если на них висят кредиты, то на них могут наехать коллекторы. Долги принесут Козерогам очень много хлопот в декабре! Есть опасность банкротства. Помимо прочего, они легко могут стать жертвой мошенничества и "кидалова".

Овны. Овнов тоже ждет неблагоприятный период, особенно во взаимоотношениях с вышестоящими, государственными властями, начальством. Им нужно быть готовыми к самым разнообразным сложным ситуациям. Декабрь у них – однозначно неподходящий период для смены места жительства, места работы или рода деятельности. Овны случайно могут стать участником драки, перестрелки, жертвой изнасилования или вляпаться в другую неприятную историю. Овнам можно посоветовать главное – поменьше развлекаться в декабре, тогда все у них будет нормально.

Весы. Декабрь станет сложным периодом и для Весов, у которых будут рушиться брачные отношения. Семейная жизнь станет очень напряженной, из-за чего Весы могут впасть в уныние и депрессию. Также не все так гладко будет на работе, где возможно возникновение сложных ситуаций с коллегами. Весы могут стать жертвой сплетен, из-за которых пострадает репутация Весов, и их имя будет запятнано. Также возможны ДТП и несчастные случаи в дороге. Выезжая за город, да и вообще, находясь за рулем, Весам нужно быть предельно осторожными, собранными и внимательными. Главное – не ездить в гололед.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Львы. У Львов в первой половине месяца сложится благоприятная ситуация в плане здоровья. Если им нужно делать какие-то операции, то это время отлично подойдет для подобных процедур и манипуляций. Особенно удачными будут операции, связанные с трансплантацией органов. Прекрасное время для того, чтобы посетить косметологический кабинет и пройти омолаживающие процедуры. Вторая половина месяца будет напряженной для Львов. В это время возможно банкротство, есть риск стать жертвой мошенников, а также следует остерегаться ненужных трат. В 20-х числах Львам следует воздержаться от покупки недвижимости или авто.

Близнецы. Первая половина декабря будет неблагоприятной для Близнецов. В дальних дорогах у них будут возникать препятствия, сложности и несчастные случаи. Зато их ждет полная удача в конце месяца. У них отлично будет идти торговля, они будут выигрывать от сделок, им легко будет удаваться продать муху по цене слона. Они смогут легко раскрутить какую-то финансовую пирамиду и заработать на ней. Вторая половина месяца очень благоприятна для перехода на новое место работы и смены сферы бизнеса.

Читайте такжеИнтроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков ЗодиакаДевы. Вторая половина месяца у Дев будет просто никакая. Их могут объегорить, они могут обанкротиться. Возможны сложные конфликтные ситуации с родными и близкими. На работе также все будет непросто. Они будут ощущать какой-то надлом и депрессивность. Но в первой половине месяца финансовые дела Дев будут идти удачно. Во благо им пойдет смена места работы или сферы бизнеса. У них будет позитивный эмоциональный настрой. В это время возможны важные деловые встречи и встреча второй половины.

Скорпионы. У Скорпионов будет прекрасная середина декабря. А вот начало и конец месяца заставить Скорпионов напрячься. Их ждет очень динамичный месяц, много встреч во второй декаде месяца. Середина месяца будет прекрасна у Скорпионов: любовь, секс, большие инвестиции, удача будет сама идти к нам в руки. Они могут строить стабильный процветающий бизнес. А вот в 20-х числах месяца им лучше залечь на дно, никуда не ездить – опасность несчастных случае в дороге, ограблений и сложных ситуаций. Также и в первой декаде месяца Скорпионам нужно быть осторожными, особенно в плане делового партнерства и налаживания отношений. Есть опасность увольнений и неприятностей с деньгами.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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