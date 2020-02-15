Приближается "ужасный" период: астролог сказал, что делать

С 18 по 22 февраля будет ужасный период, предупредил астролог / Скриншот

Cо вторника по субботу – 18-22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге, будет ужасный период.

В этот период ожидается упадок сил, будут наблюдаться склонность к унынию, депрессии и уходу в себя, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, 18-22 февраля подходящее время для очищения организма – можно начать соблюдать диету или уединиться и придерживаться голодания. Эксперт добавил, что этот период подходит для изучение важных книг и погружения в религию.

"…Благоприятны походы в церковь, очищение, в том числе огнем и водой. Не поленитесь в эти дни сделать тщательную уборку в доме, провести процедуры по очищению вашего жилища свечами, а также выбросить ненужные вещи", - посоветовал собеседник.

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