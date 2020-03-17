"Сатурн сжимает кольцами": астролог назвала причину мирового карантина

Мировой карантин – идеальная демонстрация воплощения в жизнь принципов Сатурна, поделилась астролог / Скриншот

Астролог Людмила Халанская считает, что мировой карантин является идеальной демонстрацией воплощения в жизнь принципов Сатурна и его "родного" знака Зодиака – Козерог.

Сатурн не зря называют строгим учителем, который наказывает за непослушание, очевидно, люди были не очень послушными и разумными, написала эксперт в Facebook.

По ее словам, Сатурн всех сжимает своими кольцами, ограничивает пространство и возможности, не дает выйти за линии – держит в рамках строгих предписаний.

"Это и есть его основная задача: ограничивать, сдерживать, не давать свободно развернуться, а то и урезать, отбирать, наносить ущерб. Всеобщий мировой карантин – идеальная демонстрация Сатурна/Козерога. Мы все сжаты его кольцами", – поделилась эксперт.

Халанская полагает, что сейчас весь мир имеет возможность наблюдать реализацию принципов Сатурна. Также она отметила, что 2020 год находится под влиянием Козерога.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 20 марта и до конца месяца возможны катастрофические ситуации, поскольку Марс сойдется с Плутоном и Сатурном – а это планеты смерти и разрушения.

Справка. Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию китайского коронавируса. Коронавирус подхватили более 100 тысяч человек, в Украине подтверждены семь случаев заболевания. Скончались тысячи заболевших, в нашей стране вирус унес одну жизнь.