"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой недели

До 19 марта знакомства сложатся благоприятно, спрогнозировал Влад Росс / УНИАН

На следующей неделе – 16-22 марта – будет период, благоприятный для ведения переговоров и дел, а потом, из-за того, что Марс сойдется с планетами смерти и разрушения, могут возникнуть катастрофические ситуации.

До 19 марта будет прекрасное время для переговоров и дел, на высоте будет интуиция, знакомства, встречи, деловые поездки и бизнес-проекты сложатся благоприятно, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, с 20 марта и до конца месяца возможны катастрофические ситуации, поскольку Марс сойдется с Плутоном и Сатурном – планетами смерти и разрушения.

"…Последние десять дней марта будут неблагоприятны для поездок, а особенно опасен период с 21 по 24 число", – предупредил эксперт.

Росс добавил, что до 27 марта лучше не делать крупные покупки, в частности, не стоит приобретать недвижимость.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака. Астролог прогнозировал, что на протяжении месяца неудачи грозят Ракам, Овнам, Близнецам и Козерогам.