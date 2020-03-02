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Гороскоп на март-2020 по дням: что нельзя делать и чего ждать

Влад Росс

Астролог

2 марта 2020, 06:57

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март-2020. В комментарии Главреду он рассказал, чего ждать от этого месяца, и от чего желательно воздержаться.

гороскоп
Росс составил гороскоп на март 2020 / pixabay.com

Первая половина марта будет прекрасна для любви. В это время многих ждет яркая эмоциональная жизнь и романтические отношения. Этот период благоприятен для творческих людей, особенно в период с 1 до 12 числа.

До 10 марта Меркурий будет ретроградным, и в это время хорошо вспоминать о прошлом, встречаться с людьми из прошлого, восстанавливать с ними отношения. Это будет благоприятное время для глубоких людей, тонко чувствующих окружающий мир. Заметно усилятся переживания, и все чувства будут проживаться глубоко. Негативом этого периода является возможность разочарований и измен.

4 марта Меркурий в ретроградном движении вернется в знак Водолея. 4-16 марта будет усиленная ретроградность Меркурия, особенно – 4-10 числа. В эти дни могут срываться планы, отменяться встречи и намеченные дела. Все будет зыбко и крайне ненадежно. Переговоры 4-10 марта лучше не проводить, а отложить их на более благоприятное время. Также следует воздержаться от важных покупок, переездов или празднования новоселья.

Читайте такжеГороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"Однако с 5 марта, когда Венера войдет в зодиакальный знак Тельца, станет ощутимо легче, и вы заметите, как перед вами начнут открываться новые возможности. Особенно это проявится в середине месяца, когда влияние Венеры в Тельце будет самым сильным. В это время начнут стабилизироваться эмоции, и можно будет строить прочные любовные взаимоотношения. Телец – это знак обители Венеры, и он указывает на способность создавать долгие прочные отношения. Потому это время подойдет для признаний в любви, создания союзов, в том числе и деловых.

Вторая декада марта будет сопряжена с мощным соединением Марса и Юпитера, дающим множество силы, энергии и открывающим новые возможности. Потому 13-19 марта – это прекрасные числа для ведения дел, переговоров. В эти дни интуиция будет на высоте. Благоприятно сложатся бизнес-проекты, деловые вояжи, знакомства и встречи.

Уникальность марта заключается еще и в том, что в середине месяца будет большое скопление планет: Марс соединится с Юпитером, Сатурном и Плутоном в зодиакальном знаке Козерога. Этот мощный "коктейль" будет серьезно воздействовать на нас. Потому середина месяца и его вторая декада может принести множество интересных событий. Период будет динамичным, активным, с неожиданными ситуациями.

Последняя декада месяца, 20-31 марта, будет отмечена неожиданными сложными ситуациями катастрофического характера. Потому что Марс сойдется с планетами смерти и разрушения – Плутоном и Сатурном. Последние десять дней марта будут неблагоприятны для поездок, а особенно опасен период с 21 по 24 число. И еще один критический период – 29-31 марта (Сатурн полностью соединится с Марсом, что даст возможность возникновения даже техногенных катастроф).

Читайте такжеЧто подарить каждому знаку ЗодиакаВ период с 16 по 27 марта неблагоприятны крупные покупки, приобретение недвижимости. Плохое время для долговременных покупок. Но для мелких – когда ретроградность Меркурия спадет 10 марта и перейдет в Водолея, 10-15 числа, время подойдет: наиболее благоприятно покупать компьютеры, телефоны, смартфоны, наушники, т.е. различную электронику. А в дальнейшем, начиная с 16 марта и до конца месяца, Меркурий будет в Рыбах, и можно будет покупать картины, одежду и прочее, что-то мелкое, недорогое. Кроме того, пока Меркурий будет в Рыбах, благоприятно покупать лекарства.

Так что супер-непростой период для дел – с 4 по 16 марта, особенно 4-10 числа, когда ретроградность Меркурий будет очень проявлена, а дальше станет легче.

9 марта в 19.49 нас ждет полнолуние. Оно будет очень гармоничным и благоприятным. 8-10 марта будет ощущаться его влияние, и эти дни прекрасно подойдут для романтических встреч, признания в любви, светского очарования и дружеских встреч.

Еще одно значимое событие первого весеннего месяца произойдет 20 марта – в 5.51 утра Солнце войдет в Овна, и начнется Год Слона по древнеарийскому зороастрийскому календарю. Советую в этот день проснуться до восхода солнца и медитировать. Еще лучше – в это время зажечь костер, водить вокруг него хоровод, печь блины, пить глинтвейн или подогретый кагор – так встретить рассвет. Это будет вашим ритуалом на удачу, и тогда весь год для вас пройдет солнечно и благополучно.

24 марта – другое значимое событие: в 11.29 произойдет новолуние. Это будет время больших перемен, которое продлится до конца месяца. Потому смело планируйте на эти даты важные дела. Особенно благоприятными в этом плане будут 27-28 марта, прекрасное время для переговоров.

Также это лучшее время для свадеб, заключения деловых партнерских соглашений, а также активности в социальной сфере.

Поскольку 22 марта Сатурн войдет в знак Водолея, вблизи новолуния начнут рождаться новые мыслеформы. Старые формы станут изживать себя, а им на смену придут совершенно новые идеи и события. В это время проявится стремление к независимости, чему-то новому, трансформации и реформированию, а также свободе.

Читайте такжеДеньги с неба: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 годуК слову, на этой растущей Луне хорошо будет создать политический проект или новую партию. Все демократические партии, которые будут организовываться 27-28 марта, будут иметь большое будущее и хорошие перспективы. Также в этот период может произойти смена правительств, в том числе и в Украине. Скорее всего, уйдет нынешний украинский премьер и многие другие ключевые персоны. Так что ждите обновления в конце марта.

Что касается здоровья, то весь март будут страдать гипертоники – давление будет шалить. Могут возникнуть проблемы, связанные с сосудами. Внимательными к своему здоровью следует быть тем, у кого повышен сахар и есть проблемы с печенью. Кроме того, могут возникать проблемы с позвоночником, который придется поберечь, дабы не травмировать. Благоприятны массажи.

Если вы хотите осуществить в марте какие-то глобальные перемены или реализовать серьезные планы, то лучше дождаться новолуния. И после 24 марта начинайте действовать: меняйте место работы, вид деятельности, трансформируйте свой бизнес. 22 марта Сатурн войдет в Водолея, а 24-го произойдет новолуние – в это время займитесь составлением бизнес-планов.

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