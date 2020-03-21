Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол

В жизни Близнецов может появиться влиятельная опора / Reuters

Для Близнецов и Дев субботу, 21 марта, – 27 лунный день – ожидается благоприятной. Близнецам гороскоп на 21 марта 2020 года всех знаков Зодиака спрогнозировал влиятельную опору, а Девам – нового сторонника.

Неприятной суббота может оказаться для Стрельцов, их звезды предупредили о досадном проколе.

Что воздушным знакам спрогнозировано в первый выходной день

Гороскоп на 21 марта 2020 года – Весы

Решайте проблемы, которые нельзя отложить. Откажитесь от общение с неприятными личностями. Не сдавайтесь.

Гороскоп на 21 марта 2020 – Близнецы

Не откладывайте переговоры и копите аргументы. В делах возможен успех, старайтесь быть убедительными.

Читайте такжеНазваны судьбоносные даты марта 2020: что нужно делатьНайдите время для приятных бесед с самыми родными людьми.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Возможно, придется потратиться. Если хотите закончить дела, поднапрягитесь – тогда все получится. Вероятны серьезные проблемы со здоровьем.

Что земным знакам спрогнозировано в первый выходной день

Гороскоп на 21 марта 2020 года – Дева

Возможно, в сфере карьеры вам все окончательно надоест, но это не значит, что пора собирать вещи. Постарайтесь понять, чего вы хотите. Готовьтесь к трудностям, они пойдут вам на пользу.

Гороскоп на 21 марта 2020 – Телец

Отвлекитесь от работы – не помешают физические нагрузки и общение с друзьями. Займитесь делом, которое любите.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Возможно, вас натолкнут на новый источник дохода. Не бойтесь проявлять свою доброту, это не признак слабости.

Что огненным знакам спрогнозировано в первый выходной день

Гороскоп на 21 марта 2020 года – Овен

Лучше не экспериментировать – вряд ли авантюры будут прибыльными. Не обижайте родных и близких, иначе – они могут вспомнить все ваши серьезные проколы.

Гороскоп на 21 марта 2020 – Стрелец

Откажитесь от конфликтов, скорее всего, вам не победить. "Не выключайте" внимательность, так есть шанс избежать ошибок.

Гороскоп на сегодня – Лев

Откажитесь от разборок в любовной сфере. Не стремитесь к награде, скорее всего, начальство не оценит жертвы или даже их не заметит.

Что водным знакам спрогнозировано в первый выходной день

Гороскоп на 21 марта 2020 года – Рак

Хитрость в делах противопоказана, не стоит рисковать. Откажитесь от дел, которые могут кардинально изменить вашу жизнь.

Гороскоп на 21 марта 2020 – Рыбы

Новое знакомство может повлиять на вашу жизнь. Запасайтесь силами. Не принимайте неприятности близко к сердцу.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Не лучший день для выяснения отношений. Постарайтесь заняться тем, что поможет вам подрасти в каком-то плане.

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