"Очень удачное вложение": какой знак Зодиака ждет денежный успех

Овнов в апреле ждет денежный успех, спрогнозировал астролог / УНИАН

Во второй половине апреля Овны могут очень удачно вложить деньги – инвестировать в проекты и в дальнейшем иметь успех.

В этот период Овны могут получить полезные контакты, связи, хорошие знакомства, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что Овны смогут воплотить в жизнь какие-то проекты и планы.

"Во второй половине месяца Овны могут очень удачно инвестировать деньги, вложиться в проекты и иметь в дальнейшем успех…", – спрогнозировал эксперт.

Астролог предупредил, что для них первая половина месяца будет наполнена сложными ситуациями, переменами и беготней.

"…Будет какой-то калейдоскоп событий и происшествий, которые будут стремительно сменять одно другое. Овнам будет сложно сосредоточиться, уследить за чем-то и держать ситуацию под контролем", – добавил он.

Напомним, Влад Росс предупреждал, что в апреле Ракам необходимо быть очень осторожными с деньгами. Астролог говорил, что Раков могут легко объегорить на протяжении первой половины месяца.