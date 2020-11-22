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Названы знаки Зодиака, которые родились для удаленной работы

22 ноября 2020, 05:32

По словам Влада Росса, руководителям придется повозиться с тремя знаками Зодиака, заставляя их работать дистанционно полноценно, а не в полруки.

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Астролог рассказал, каким знакам Зодиака опасно доверить удаленную работу / ocus.ua

Пандемия коронавируса существенно изменила привычную жизнь большинства стран. Среди прочего многим пришлось иначе выстраивать рабочий и образовательный процесс – работать и учиться дистанционно.

Однако "удаленка" подходит далеко не всем знакам Зодиака. И, если одни знаки дисциплинированы и легко организовывают рабочий процесс самостоятельно, а потому продуктивно трудятся что в офисе, что удаленно, то другим – крайне сложно эффективно работать из дома, без контроля руководителя.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, каким знакам Зодиака работодатели вполне могут доверить дистанционную работу, не опасаясь, что подчиненный станет филонить и станет менее эффективным, а каким, наоборот, следует или организовать возможность работать из офиса, или контролировать жестче их рабочий процесс из дома.

По словам Влада Росса, есть всего лишь три знака Зодиака, которые отлично работают на "удаленке". При этом их продуктивность не то, что не снижается, а даже возрастает, когда над их душой никто не стоит.

Читайте такжеВ декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную дату1 место – Водолей. Этот свободолюбивый и превыше всего ценящий независимость знак Зодиака больше всех остальных удивит своей продуктивностью на удаленной работе. Водолей ненавидит, когда его контролируют, а потому ему сложнее эффективно трудиться в офисе под постоянным "надзором" руководства. Не дай бог Водолею иметь начальника – это самое жесткое наказание для него. Водолей – это, как правило, сам себе начальник. На дистанционке он легко способен трудиться ненормированно, не пытаясь посвятить работе строго время "от звонка до звонка". Водолей работает по своему внутреннему творческому плану и распорядку, независимо от рабочего времени. Изредка случается, что и Водолею сложно самоорганизорваться, но его очень просто привести в тонус, установив конкретные сроки выполнения задачи, дедлайны – тогда Водолей будет делать все, чтобы выполнить все вовремя.

2 место – Близнецы. Также смело можно доверить удаленную работу Близнецам: все, что от них требуется, они сделают, и с палкой над ними стоять не нужно. Именно поэтому, из Близнецов получаются, например, отличные компьютерщики, которые могут жить где-нибудь на Таити, работая на фирму, которая находится в другой точке планеты. Близнецы способны выполнять параллельно несколько задач, находясь вдалеке от руководства. Плюс, работая удаленно, они чаще проявляют инициативу.

3 место – Овен. Не разочарует руководителей на "дистанционке" и Овен. Овен и сам любит командовать, но страшно не любит, когда над душой постоянно стоит начальник. Потому, работая удаленно, он раскрываются как работники с лучшей стороны. Овен по-настоящему хорош в тех ситуациях, когда ему самому необходимо принимать какие-либо решения.

Кроме того, по мнению астролога, есть несколько знаков, которым, в принципе, тоже можно доверить "удаленку", но эффективность они будут проявлять с переменным успехом. Среди таковых – три знака:

Читайте также"Зимний удар" грозит двум знакам Зодиака: астрологи посоветовали, что делатьДева. Дева – отличный подчиненный, очень исполнительный работник, но ей необходимы постоянные наставления и контакт с руководителем. Дева очень ответственна, пунктуальна и дотошна, работает четко по заданному плану. Из-за того, что Дева в отношениях с вышестоящими, в частности, с руководителем, ведет себя, как собачка, облизывающая начальника и старающаяся ему угодить, она старается быть исполнительной и на "удаленке". Это – супер-подчиненное создание.

Козерог. Сильная сторона Козерога состоит в его ответственности и целеустремленности. Благодаря этому, пусть и на "дистанционке", он способен решить любую задачу от начала и до конца, даже если это будет монотонная работа. Если, к примеру, Овен не будет долго что-то организовывать и биться головой о стену, то у Козерога хватит терпение довести дело до конца и "сорвать золотое яблоко".

Телец. Телец – очень работоспособен, особенно если чувствует финансовую заинтересованность. То есть, если пообещать Тельцу, что, сделав определенную работу, он получит миллион, он будет быстро и упорно трудиться.

Противоположностью первой тройки, по словам Влада Росса, являются Рыбы, Раки и Весы. А потому работодателям придется с ними повозиться, чтобы заставить их работать дистанционно полноценно, а не в полруки.

1 место – Рыбы. Самый большой пофигист на удаленной работе – это Рыбы. Им очень сложно трудиться дистанционно, им тяжело собраться и начать что-то делать. Они часто отвлекаются: то им нужно выпить кофейку, то нужно расслабиться за чашкой чая, то покурить… Рабочий процесс на "дистанционке" идет у Рыб крайне тяжело.

2 место – Рак. Раку тоже "удаленка" дается непросто, потому что ему тяжело дисциплинировать себя, организовать. Раку тяжело настроиться на работу и начать. Если уж он заставить себя начать, то потом работа худо-бедно пойдет. И так каждый день…

3 место – Весы. Лень и нерешительность мешает работать удаленно Весам. Они будут искать способ передать работу напарнику, чтобы тот выполнил задачу. Этот знак зодиака нужно суметь растормошить, только тогда он начнет работать. Однако благодаря хорошему настроению и вдохновению, если они возникнут у Весов они могут сделать за один день работу, на которую отводился месяц.

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