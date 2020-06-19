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"Огромная сила": астролог сказала, на что влияет солнечное затмение 21 июня

День затмения будет иметь огромную силу благодаря летнему солнцестоянию, объяснила эксперт.

19 июня 2020, 06:35
Астролог сообщила, что июньское затмение Солнца будет иметь влияние на мировые события – Cолнечное затмение 21 июня 2020 года
Июньское затмение Солнца будет иметь влияние на мировые события, сообщила астролог / Reuters

Астролог Марина Скади поделилась, что кольцевое солнечное затмение, которое пройдет в воскресенье, 21 июня (день летнего солнцестояния), будет иметь влияние на коллектив и на мировые события.

Огромную силу 21 июня придает летнее солнцестояние, именно в этот день Солнце поднимется на самую высокую точку над Землей, и начнется астрономическое лето, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что в день летнего солнцестояния закладывается фон событий на ближайшие полгода.

"…День летнего солнцестояния – день силы, несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды связаны с главными ее элементами: огнем, водой и травами…", – отметила Скади.

Читайте такжеСолнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозахРанее сообщалось, что кольцевое солнечное затмение 21 июня лучше всего будет видно на востоке Африки, в Индии, в Китае, в Таиланде, в Индонезии, в Австралии, в Непале, во Вьетнаме, в Камбодже и в Лаосе.

В Украине затмение скорее будет полутеневым, чем кольцевым. Астролог Влад Росс говорил, что в нашей стране затмение лучше всего будет видно на Донбассе, поэтому там может обостриться конфликт.

Марина Скади затмение 2020 Солнечное затмение летнее солнцестояние
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