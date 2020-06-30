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Гороскоп на начало июля 2020: когда отказаться от новых дел

Во второй день июля из новых дел ничего хорошего не выйдет, сказала астролог.

30 июня 2020, 00:55
Астролог посоветовала в четверг и пятницу не начинать новые дела – Гороскоп на 2-3 июля 2020 года
В четверг и пятницу лучше не начинать новые дела, посоветовала астролог / Скриншот

Астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, что в четверг и пятницу, 2-3 июля, не стоит начинать новые дела.

В четверг из новых дел ничего хорошего не выйдет, нужно завершить старые дела, рассказала эксперт Фактам.

По ее словам, 2 июля лучше не стричься, но можно заключать брак.

"…стоит избегать эмоциональных перегрузок, они могут привести к ухудшению самочувствия… физическая активность зарядит организм силами, поэтому заниматься можно любыми видами спорта", – сказала собеседница.

Булгакова добавила, что 3 июля при первых признаках недомогания необходимо сразу же обращаться к врачу.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветание"…ссора с близким человеком может привести к серьезному конфликту… можно стричься – как, впрочем, и проводить другие манипуляции с волосами", – поделилась эксперт.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что в июле самыми неблагоприятными днями будут 20 и 21 число. Эксперт предупредил, что в эти дни возможны, в частности, недоразумения и препятствия.

Людмила Булгакова астролог гороскоп на июль 2020
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