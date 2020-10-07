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Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания

7 октября 2020, 02:14

Огненные и водный знаки Зодиака могут получить неприятное известие.

Неожиданная приятность спрогнозирована Тельцам – Гороскоп на 8 октября, гороскоп на завтра
Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность / Reuters

Знак Зодиака Лев гороскоп на четверг, 8 октября, предупредил о лживых обещаниях, а Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность.

Овнов и Дев может посетить вдохновение, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

В гороскопе также говорится, что Овнам, Скорпионам и Стрельцам грозит неприятная новость.

Что представителям воздушной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 8 октября 2020 года – Водолей

Найдите время для развития духовной сферы. Благоприятно продолжение рода – можно зачать очень здорового и душевно чистого человека.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за неожиданного поступка отношения с близкими могут осложниться. Можно погулять, потренироваться и купить что-то дорогое, – только не изделие из камня или драгоценность.

  • Гороскоп на 8 октября 2020 – Весы

Можно подписывать договора и учиться. Если получите предложение, которое вам подходит, можно быстро говорить "да".

Что представителям огненной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 8 октября 2020 года – Стрелец

Вам сулят тягостные обязанности. Ждите вестей, которые могут омрачить общение с партнерами. Отношения с друзьями могут усложнить необдуманная фраза или поступок.

  • Гороскоп на завтра – Овен

До обеда вы почувствуете вдохновение и будете открыты к общению. После обеда можно получить плохую новость, из-за которой в отношениях с теми, кто рядом, возможна "напряженка". Лучше избегать общения и отложить дела.

  • Гороскоп на 8 октября 2020 – Лев

Чтобы избежать финансовых провалов, откажитесь от дел, связанных с деньгами. Вам могли дать лживое обещание.

Что представителям земной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 8 октября 2020 года – Козерог

Можете что-то купить, но не тратьте деньги на мебель и недвижимость. На любовном фронте возможны неприятности, не стоит слишком сильно переживать.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Если не хотите лишиться друзей – откажитесь от сделок с совестью. Из-за одного из близких могут осложниться отношения в семье.

  • Гороскоп на 8 октября 2020 – Дева

Есть шанс решить проблемы, которые давно не дают покоя. Вас может посетить вдохновение.

Что представителям водной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 8 октября 2020 года – Скорпион

Возможен удар по организму – новая болезнь или обострение хронической. Вы можете потерять самообладание из-за неприятной новости. Животные могут помочь улучшить состояние здоровья.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Перестаньте слишком радужно воспринимать финансовую ситуацию – возможны материальные неудачи.

  • Гороскоп на 8 октября 2020 – Рыбы

Возможны проблемы с деньгами. Автомобилистам не стоит терять бдительность. Противопоказан уход в себя.

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