"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня

В июне возможны наводнения, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что в июне из-за коридора затмений есть большая вероятность природных катаклизмов, в частности, селей и наводнений.

Самые катастрофические периоды июня ожидаются со 2 по 8 число и с 18 по 24, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, в эти дни не стоит рисковать, возможны фатальные события, повысится вероятность ДТП, могут обостриться хронические заболевания.

"...кому-то с неба на голову может упасть кирпич, если человек этого заслужил – такова карма, а июнь… будет месяцем кармического воздаяния. Потому важно, чтобы в июне у вас все было оплачено по счетам, а, если оставались какие-то долги, то в июне лучше погасить все задолженности", – отметил собеседник.

Ранее стало известно, что коридор затмений откроет лунное затмение, которое произойдет 5 июня. Астролог Людмила Халанская говорила, что июньское затмение больше всего ощутят люди, которые родились в конце ноября – в начале декабря.