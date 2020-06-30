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"Новые победы и перспективы": названы везунчики недели по знаку Зодиака

Одному знаку Зодиака светят неплохие перспективы в двух сферах жизни.

30 июня 2020, 16:34
На этой недели удача светит Козерогам и Близнецам – Гороскоп на неделю
Везунчиками новой недели могут стать Козероги и Близнецы / Reuters

Гороскоп на неделю – 29 июня-5 июля, спрогнозировал самые позитивные события двум знакам Зодиака – Близнецы и Козерог.

У Близнецов будет много сил и энергии, они готовы к новым победам, пишет Факты.

В прогнозе говорится, что перед Козерогами могут открыться неплохие перспективы в личной жизни и в карьере.

"…Сейчас вы (Близнецы – Ред.) полны сил и энергии и готовы к новым победам, так что можете смело браться за самые сложные дела. Те, кто занят поиском новой работы, могут рассчитывать на успех", – говорится в гороскопе.

По данным издания, Козероги смогут ярко заявить о себе и раскрыть свои способности. Представителям этого знака посоветовали придерживаться правильного питания, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в июле неприятности грозят Весам, Львам, Тельцам и Водолеям. Эксперт предупреждал, что Тельцам грозят, в частности, "кидалово" и козни тайных врагов.

Гороскоп 2020 Близнецы гороскоп гороскоп Козерог
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