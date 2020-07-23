Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июля: агрессия, провокации и головокружительный успех

Козерогов ждут плохие новости, говорит гороскоп

Гороскоп на четверг, 23 июля, посоветовал Рыбам "залечь на дно", а Водолеев призвал поберечь здоровье и избегать скопления людей.

Кроме того, Овнов ждет признание и успех в личной жизни, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 июля 2020 года – Скорпион

Благоприятный день для встреч, семейных праздников, приема гостей. Во второй половине дня возможны проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 23 июля 2020 – Рак

Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми, а также проблемы на работе. Не волнуйтесь - любые проблемы со временем решатся.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Проявите терпение и выдержку в ответ на агрессию и провокацию. Все дела могут продвигаться с большим трудом. Важно не торопить события, залечь на дно.

Чего ждать 23 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 июля 2020 года – Овен

Вас ждет приятное известие, которое принесет прибыль. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей. Звезды сулят признание и успех в личной жизни.

Гороскоп на 23 июля 2020 – Стрелец

Новые знакомства не принесут ничего хорошего. После общения скорее всего останется лишь обида и раздражение.

Гороскоп на сегодня – Лев

Хороший день для заключения брака, свидания с любимым человеком, нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Читайте такжеНазваны умнейшие знаки Зодиака

Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 июля 2020 года – Близнецы

Одинокие Близнецы могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола, однако знакомство будет неудачным и окончится ссорой или скандалом.

Гороскоп на 23 июля 2020 – Весы

Не ввязывайтесь в финансовые авантюры - это повлечет финансовые потери. Сны следует истолковывать наоборот.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Чего ждать 23 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 июля 2020 года – Телец

Возможна ссора или скандал с любимым человеком. От вас зависит, произойдет полный разрыв отношений или нет. Возможно ухудшение самочувствия.

Гороскоп на 23 июля 2020 – Дева

Вам гарантирован успех в личной жизни. Однако придется долго доказывать серьезность своих намерений любимому человеку.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не стремитесь везде успеть. Излишняя спешка может привести к ошибкам или нервному перенапряжению. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или заставят изменить намеченные планы.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что Ракам во второй половине месяца грозят сложные ситуации, связанные с деньгами и долгами.