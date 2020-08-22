"Притягивают к себе": названы самые красивые женщины по знаку Зодиака

Самые красивые женщины – Водолеи, сообщили астрологи / sobakidendy-news.ru

Представительницы одного из 12 знаков Зодиака – Водолей – являются самыми красивыми, излучают внутренний свет и притягивают к себе, как магнит.

Женщины-Водолеи наделены хорошими физическими и духовными данными, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По словам экспертов, Водолеи в любых ситуациях сохраняют свою внешнюю привлекательность, поражают чувственностью и будят в мужчинах желание прикоснуться к ним.

"…Женщины этого знака Зодиака занимаются только теми делами, которые приносят им удовольствие, тем самым они не растрачивают свою энергию на ненужные эмоции и дела…", – говорится в материале.

Напомним, астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Водолеям особенно будет фартить в сфере карьеры. Эксперт прогнозировал, что Водолеи могут успешно сменить место работы.