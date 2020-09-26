"Не советую летать": астролог назвал катастрофический период октября

В октябре ожидается катастрофический период, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и предупредил, что в середине месяца ожидается катастрофический период.

С 8 по 20 октября есть угроза авиакатастроф, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что вблизи 9-11 октября, а также 23 и 31 числа лучше не путешествовать ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.

"…напряженные Марс и Меркурий могут повлечь авиакатастрофы, особенно в середине месяца, 8-20 октября. Потому в эти дни не советую летать самолетами...", – заявил эксперт.

Росс добавил, что 1-3 октября и 15-17 числа нужно быть предельно осторожными в плане поездок, путешествий и здоровья. Астролог подчеркнул, что с 15 по 17 октября противопоказано хирургическое вмешательство.