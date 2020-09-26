"Не советую летать": астролог назвал катастрофический период октября

В октябре будет период, во время которого возможны авиакатастрофы, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и предупредил, что в середине месяца ожидается катастрофический период.
С 8 по 20 октября есть угроза авиакатастроф, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что вблизи 9-11 октября, а также 23 и 31 числа лучше не путешествовать ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.
"…напряженные Марс и Меркурий могут повлечь авиакатастрофы, особенно в середине месяца, 8-20 октября. Потому в эти дни не советую летать самолетами...", – заявил эксперт.
Росс добавил, что 1-3 октября и 15-17 числа нужно быть предельно осторожными в плане поездок, путешествий и здоровья. Астролог подчеркнул, что с 15 по 17 октября противопоказано хирургическое вмешательство.
- Ранее Влад Росс говорил, что в октябре текущего года с 9 по 13 число прогнозируется опасный период.
- Астролог предупреждал, что на протяжении этого периода лучше не принимать важные решения, отказаться от важных шагов и не начинать новые дела.
Автор: Екатерина Присяжнюк