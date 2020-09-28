Самые благоприятные дни: астролог удивила прогнозом на октябрь

Названы самые благоприятные дни в октябре.
Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что для очистки организма и заботе о своем здоровье осенью наступает лучшее время.
Как сообщила она Главреду, в этот период для каждого человека приходит время подумать о своем здоровье.
Ведический астролог назвала дни в октябре, которые будут благоприятны для лечения и очистки организма.
"Предлагаю использовать благоприятное время, чтобы начать очистку организма от шлаков или лечение", - отметила она
Благоприятные дни в октябре:
- 2 октября;
- 4 октября (после 6:30);
- 5 октября;
- 6 октября (до 12:00);
- 9 октября (после 15:30);
- 10 октября (до 15:30);
- 11 октября (после 20:15);
- 12 октября (до 19:30);
- 17 октября (до 18:40);
- 19 октября;
- 20 октября;
- 21 октября (до 6:40);
- 23 октября (с 4:30 до 20:20);
- 26 октября;
- 31 октября (после 16:50).
Время указано для Украины.
Ранее Костюк также предупредила о гибельном периоде.
Автор: Алексей Тычина