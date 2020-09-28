Самые благоприятные дни: астролог удивила прогнозом на октябрь

Что говорит астролог о благоприятном времени / psi-technology.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что для очистки организма и заботе о своем здоровье осенью наступает лучшее время.

Как сообщила она Главреду, в этот период для каждого человека приходит время подумать о своем здоровье.

Ведический астролог назвала дни в октябре, которые будут благоприятны для лечения и очистки организма.

"Предлагаю использовать благоприятное время, чтобы начать очистку организма от шлаков или лечение", - отметила она

Благоприятные дни в октябре:

2 октября;

4 октября (после 6:30);

5 октября;

6 октября (до 12:00);

9 октября (после 15:30);

10 октября (до 15:30);

11 октября (после 20:15);

12 октября (до 19:30);

17 октября (до 18:40);

19 октября;

20 октября;

21 октября (до 6:40);

23 октября (с 4:30 до 20:20);

26 октября;

31 октября (после 16:50).

Время указано для Украины.

Ранее Костюк также предупредила о гибельном периоде.