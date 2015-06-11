В России оштрафовали журнал за нецензурную лексику Сергея Михалка

Суд Москвы оштрафовал журнал "Maxim" на 25 тысяч рублей за нецензурную лексику, содержащуюся в опубликованном интервью с музыкантом Сергеем Михалком.

Как пишет ИТАР-ТАСС, это уже второе предупреждение изданию в течение года: первое Роскомнадзор вынес за нецензурную лексику в опубликованном интервью с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство пока не намерено требовать отзыва у журнала "Maxim" свидетельства о регистрации СМИ, хотя факт двух предупреждений одному и тому же изданию в течение 12 месяцев по закону дает Роскомнадзору такое право.

Напомним, недавно лидер группы "Brutto" Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян получили вид на жительство в Украине.