Грузинские активисты добиваются отмены выступления Михаила Шуфутинского

Концерт российского шансонье Михаила Шуфутинского в Батуми может не состояться.

Против приезда певца выступают неправительственные организации и члены партии "Единое национальное движение". По их словам, на фоне оккупации Россией грузинских территорий неприемлемо проведение концертов российских певцов, пишет ГрузияOnline.

Участники акции заявляют об ответственности за этот концерт не только его организаторов, но и мэрии Батуми.

Как отмечает издание, в Батуми уже состоялся концерт давно всеми забытой "Рикки е Повери". которая ко всему прочему посетила Грузию с нарушением закона "Об оккупированных территорий", что выразилось в посещении ими Цхинвальского региона в обход грузинских властей.

Концерт Шуфутинского должен был состояться еще 16 августа, но пока неизвестно, добились все-таки активисты отмены выступления или нет.

Напомним, украинская власть пригрозила российской певице Ларисе Долиной, которая собирается выступить в оккупированном Крыму.

Фото st-trek.ru