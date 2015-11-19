Святослав Вакарчук читает лекции в Колумбийском университете

Солист группы Океан Эльзы в рамках своего обучения в Колумбийском университете прочел лекцию, организованную Ukrainian Student Society.

Музыкант рассказал о том, как он видит будущее Украины, пишет IVONA.

В рамках своего выступления Вакарчук назвал ряд пунктов, выполнение которых поможет Украине стать процветающем государством.

Украинцам нужно сосредоточиться на будущем страны, а обществу и власти необходимо установить доверительные отношения. Святослав уверен, что Украина должна принять свое географическое расположение и понять, что страны-соседи никуда не денутся, нужно научиться с ними взаимодействовать.

Артист свободно владеет английским языком и перед тем, как прочитать лекцию, даже шутил, чтобы установить контакт с аудиторией. В Сети появилось видео с выступления Святослава.

Напомним, Мозговая считает, что следующим президентом Украины может стать Вакарчук.