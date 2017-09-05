Надежды Стивена Кинга на фильм "Оно" оправдались: получился великолепным

В сентябре в прокат выходит фильм ужасов "Оно" о клоуне Пеннивайзе, уничтожающем детей с помощью их сокровенных кошмаров.

В основе сюжета — один из самых известных романов писателя Стивена Кинга, который уже посмотрел и смог оценить картину, пишет Filmpro.

Сам автор произведения признался, что посмотрел хоррор "Оно" уже дважды, а до просмотра он даже не мог представить себе, насколько хорошей получилась экранизация.

Также Кинг отметил, что актер Билл Скарсгард, исполнивший роль клоуна Пеннивайза, отлично справился со своей задачей и смог привнести что-то свое в столь хрестоматийный образ.

"Я возлагал на этот фильм определенные надежды, однако в итоге оказалось, что я попросту не был готов к тому, каким великолепным он получится. Зрители, смотревшие предыдущую экранизацию, найдут для себя и знакомые вещи, и нечто новое. Если вам нравятся эти персонажи, то и большинство пугающих приемов сработают. Я уверен, что моим поклонникам фильм точно понравится, понравится по-настоящему, так что некоторые сходят в кино два или три раза, чтобы посмаковать ощущения от него. Лично я посмотрел картину дважды, и во время второго просмотра нашел некоторые детали, которые упустил в первый раз", — говорит Кинг.

Ранее сообщалось, что в Украине вышел второй трейлер фильма "Темная башня" по циклу романов Стивена Кинга.

Видео: TrailersUA