В Министерстве культуры открылась выставка Детского рисунка

6 ноября 2017 года стены Министерства культуры Украины украсила художественная выставка победителей конкурсов Детского рисунка "Украина глазами детей", которая на протяжении 5 лет проводится Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего".

За все время проведения конкурса было получено почти 3000 работ от 2914 юных художников со всей Украины.

Экспозицию представили основатель Благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский и министр культуры Украины Евгений Нищук. Также, в церемонии приняли участие юные художники - победители прошлогодних конкурсов, родители, преподаватели, директора художественных школ и студий.

Накануне стены Министерства культуры Украины превратились в красочную галерею, состоящую из десятков работ юных художников. В экспозицию вошли 66 картин-победителей в конкурсах: "Моя мирная Украина" (2014), "Вера. Надежда. Любовь" (2015), "Украина: путь к миру" (2016), "Украина - земля талантов" (2017). Их авторами являются юные художники со всей Украины в возрасте от 5 до 17 лет.

"Фонд организовывает самый большой в Украине конкурс детского рисунка на протяжении 5 лет, и за это время мы представляли детские работы не только в Киеве, но и в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже. И вот экспозиция из лучших картин развернута в здании Министерства культуры. За прошедшие годы у нас выстроились хорошие партнерские отношения с Министерством культуры, Госкино Украины. И это здорово, когда на благо Украины работают все заинтересованные стороны – и меценаты, и государство", - поделился основатель фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

Министр культуры Евгений Нищук считает, что подобные конкурсы развивают талант юных украинцев. "Несмотря на то, что Министерство культуры – это государственное учреждение, мы стараемся быть открытыми, и этому способствует цикл выставок в этих стенах. Все, кто приходят в министерство, а здесь бывает множество делегаций, в том числе из-за рубежа, смогут получить эстетическое наслаждение, посмотрев на эти прекрасные рисунки. Мне очень приятно, что сегодня тут представлена выставка детских работ под символическим названием "Украина глазами детей". Я смело могу заявить, что у нас выстроились партнерские отношения с Фондом, который системно поддерживает культурные проекты в различных сферах: кино, изобразительное искусство и т.д.", - заявил Евгений Нищук.

Выступившие на открытии выставки юные художники отмечали, как важна для них поддержка их творчества и желали успехов новым участникам конкурса детского рисунка. А семья юной художницы и неоднократной участницы конкурса Лилии Дорошенко передала Игорю Янковскому в дар художественную картину "Патриоты Украины".

Выставка продлится в течении месяца.

Ранее экспозиции детских картин-победителей конкурса, организованного Фондом Янковского, выставлялись в здании Европейского парламента в Брюсселе, в Украинском культурном центре в Париже, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций и т.д.