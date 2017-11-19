В Сети набирает популярности снятый в Киеве клип французского рэпера

В Сети опубликовано новое видео рэп-исполнителя Orelsan под названием Tout va bien ("Все в порядке").

За три дня видео набрало почти 3 миллиона просмотров на YouTube.

В клипе можно увидеть киевские высотки, набережную Днепра и Почтовую площадь. Главными действующими героями в клипе являются сам певец и маленький мальчик. В течение всего клипа они блуждают по улицам столицы и ездят на полицейских машинах. Крмое них в клипе появляются военные, которые взрываются, превращаясь в конфетти.

В конце клипа мальчик на украинском языке говорит фразу "Никогда не верь тому, что написано". Как указано в описании к видео, музыку к песне помогал писать Stromae.

Отметим, что это не первое видео исполнителя, снятое в Киеве. Ранее он опубликовал видео под названием "Basique", полностью снятое на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту в Киеве.