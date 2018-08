Награда за худшие сцены секса в литературе 2017: не все так плохо

Жюри британской антипремии Bad Sex Award, которая вручается за худшее описание секса в художественной литературе 2017, назвало номинантов, отметив, что "в этом году все не так плохо".

В шорт-лист вошли семь сцен из книг, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

В финал вышли эпизоды из произведений The 7th Function of Language Лорана Бине, The Destroyers Кристофера Боллена, Mother of Darkness Венешии Уэлби, As A God Might Be Нейла Гриффитса, The Future Won't Be Long Джаретта Кобека, War Cry Уилбура Смита и Дэвида Черчилля и Here Comes Trouble Саймона Ро.

Один из номинированных отрывков из книги War Cry:

"— А теперь я возьму тебя, — сказал Леон. Он отвел ее на ту часть пляжа, где песок был сухой. Затем он снял свое пальто и положил его на землю, а она легла на него.

— Боже! — пробормотал он, ложась на нее сверху. — Чертовски холодно. Я отморожу себе член.

Она издала тихий мурлычащий смешок: "Глупый. Почему ты не засунешь его в теплое место?"".

В 2016 году премию за худшее описание секса в художественной литературе присудили итальянскому писателю Эрри Де Луке за роман "Один день до счастья" (The Day Before Happiness).

Ранее американский порноактер-рекордсмен, который снялся более чем в 1,9 тыс. фильмах для взрослых и режиссер Рон Джереми пожаловался, что лучшие дни жанра остались в прошлом, а индустрия секс-фильмов идет на спад.