"Он уже был "президентом" на экране". Тука раскритиковал возможный поход Зеленского в политику

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и экс-глава Луганской военной-гражданской администрации Георгий Тука во время чата для "Главреда" заявил, что не собирается идти в президенты, а что касается юмористов и певцов, то у них "хватит и здравого смысла, и огромного чувства юмора не идти в политику".

По словам Туки, у него давно сложилась своя точка зрения, какой именно человек должен идти в президенты.

"Сразу скажу — президентских амбиций нет. У меня для этого нет команды, которая должна состоять минимум из нескольких сотен людей, которым бы я полностью доверял, чтобы эти люди мгновенно занимали какие-то определенные должности, помогая в реализации той политики, которую я буду считать необходимой", — сказал Тука.

Отвечая на вопрос, относительно слухов о возможном участии в президентских выборах украинского певца Святослава Вакарчука и телеведущего Владимира Зеленского, политик сказал, что крайне негативно относиться к такому "походу" артистов.

"Что касается Зеленского и Вакарчука, я крайне негативно отношусь к таким культпоходам и, к сожалению, достаточно большого рейтинга среди населения и возможного избрания того или иного президентом.

Я лично не буду голосовать ни за того, ни за другого. Несмотря на все амбиции Вакарчука, я думаю, что у Володи Зеленского хватит и здравого смысла, и огромного чувства юмора не идти в политику, а превращать это все в сарказм, высмеивая действительность.

Тем более, что Зеленский уже был "президентом" на экране, и он знает, что это такое, и понимает, что ему это не нужно", — заявил Тука.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил, что Зеленский и Вакарчук могут на выборах подвинуть Порошенко и Тимошенко