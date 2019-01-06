"Віншуємо вас цим Різдвом!": як привітати з Різдвом 2019, щоб весь рік був вдалим

6 января 2019, 07:14

Главред обрав найчудовіші вітання з Різдвом Христовим на словах та в картинках.

  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников
  • Привітання з Різдвом - картинки та листівки Фото из открытых источников

7 січня Україна святкує Різдво Христове 2019. Православні цього дня накривають святковий стіл, колядують та ходять до родичів, щоб їх привітати. 

Напередодні Різдва на нас чекає Святий вечір або Святвечір. Ми вже писали про те, які 12 страв повинні бути на щиро українському різдвяному столі. Час братися й за привітання з Різдвом.

На заході кажуть Merry Christmas, а в нас: "Віншуємо з Різдвом Христовим".

Привітання з Різдвом 2019 у прозі

Читайте такжеРождественский сочельник: самые красивые и яркие поздравления с праздникомВітаємо сердечно Вас з нагоди Різдвяних свят. І шлем віночок сердечних побажань. Нехай Ісус до Вас прийде у цю святкову пору й принесе з Божественного Двору благословення. Здоров’я Вам, утіх земних і радості! Нехай у серці дзвенить: "Христос ся раждається!"

***

З Різдвом! Ось і прийшло найчарівніше свято, коли зима перетворюється з суворої морозної дами в білу, м’яку красуню, щедро покриваючу все навколо мереживним сніговим покривалом! Я вітаю вас і бажаю щастя, нехай воно буде з вами цілий рік і незмінно зігріває ваше серце!

***

З Різдвом Христовим, милі друзі! Нехай омріяне здійсниться, а негаразди оминають. Натхнення вам, щоб в душах ваших не згасали кохання, віра та надія.

***

У прекрасне свято Різдва, коли весь світ горить вогнями, чекає чуда, коли люди поспішають до своїх рідним, тому що любов – найголовніше що є на світі, я бажаю вам щастя! Хай Різдво подарує вам його, а ви втримаєте щастя міцно і насолоджуйтеся ним все життя!

***

Настав світле, радісне і прекрасне свято - Різдво Христове. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові і добра, радості і щастя, успіхів та удачі. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться бажання. Всього самого найкращого. Зі святом!

***

Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

Привітання з Різдвом: вірші

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам шастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

ристос Рождається!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

Святий вечір на поріг-

світлого Різдва для всіх!

Хай до Вас Bін завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус Вас не забуде!

***

Вінчую Вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,

То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.

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