Як привітати зі Старим Новим роком 2019 та Василем: яскраві листівки та добрі віншування

Главред відібрав лише найкращі привітання зі святами.
У ніч з 13 на 14 січня святкується Старий Новий рік. Цього ж дня відзначається День святого Василя.
Про те, що неможна, а що навпаки слід робити на свято – читайте у нашому матеріалі Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.
Ми також дізналися про самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого.
Крім того, не слід забувати, що головною традицією на Старий Новий рік є обряд посівання. Посівати можуть лише чоловіки та лише з ранку 14 січня. А як це робити, ми писали у нашому матеріалі "Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый год, де, серед іншого, підібрали найкращі посівалки українською мовою.
Привітання з Старим Новим роком в прозі та віршах
Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік. Нехай в твоїй родині всі будуть здорові, нехай для тебе цей рік принесе багато щастя, радощів, любові та добробуту.
***
Старий Новий рік скоро прийде на поріг,
Кутю гарну зваримо, гостей запросимо,
Нехай прийдуть вони защедрують,
Зерном в хаті посіють, багатства навіють.
***
3 смс - 195 символів:
Старий Новий рік. Вітаю.
Свято це всі полюбляють,
Гроші хай в будівлю вашу
Регулярно заглядають.
Хай живуть в оселі щастя,
Мир, добро і розуміння.
Процвітання вам бажаю,
Віри в серці і терпіння.
***
Чи вiн старий, чи може він новiший -
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – з старим Новим роком!
***
3 смс - 176 символів:
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
2 смс - 94 символи:
На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.
Вітання зі Старим Новим роком і Василем
Усіх Василів вітаю з їхнім святом! А також усіх з Новим роком, хоч і за старим стилем.
***
Щедрівочка щедрувала, гарну пісню співала
Господарів з Новим роком, з Василем вітала,
Засівальники зерном в хаті посипали,
Здоров'я, щастя, любові всім бажали:
Щоб росли жито і пшениця
Та всяка пашниця на обійсті,
Щоб добро в господарів було
І тільки множилося воно.
Як ластівочка гніздечко звиває,
Так і ви своє господарство розвивайте,
Свої таланти приумножайте
Та тільки користь майте.
Як ластівочка своїх діток годує, викохує,
То й ви господарі своїх дітей викохуйте,
В любові та злагоді, щоб вони зростали,
Та гарними господарями в своїй країні стали.
Хлопці – козаками, а дівчата – господинями,
Щоб гордість за своє покоління ви мали,
Нехай розвивається якнайкраще наша Україна,
Наша велика домівка, наша Батьківщина.
Зі Святом вас всіх! З Новим роком! З Василем!
***
Хай в Вас і в нас все буде гаразд, щоб Ви і ми щасливі були! З Старим Новим роком та Василем!
***
З Днем Меланки й Василя!
Чи кота рік, чи кроля,
Головне - не москаля!
Хай Вам Бог здоров'я дасть
Пережить данєцку власть.
***
У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!
Ще більше привітань читайте у нашому матеріалі Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском.