Як привітати зі Старим Новим роком 2019 та Василем: яскраві листівки та добрі віншування

13 января 2019, 08:59

Главред відібрав лише найкращі привітання зі святами.

  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки listivki.olkol.com
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки Фото из открытых источников
  • Привітання з Старим Новим роком – картинки Фото из открытых источников

У ніч з 13 на 14 січня святкується Старий Новий рік. Цього ж дня відзначається День святого Василя.

Про те, що неможна, а що навпаки слід робити на свято – читайте у нашому матеріалі Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.

Ми також дізналися про самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого.

Крім того, не слід забувати, що головною традицією на Старий Новий рік є обряд посівання. Посівати можуть лише чоловіки та лише з ранку 14 січня. А як це робити, ми писали у нашому матеріалі "Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый год, де, серед іншого, підібрали найкращі посівалки українською мовою.

Привітання з Старим Новим роком в прозі та віршах

Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік. Нехай в твоїй родині всі будуть здорові, нехай для тебе цей рік принесе багато щастя, радощів, любові та добробуту.

***

Старий Новий рік скоро прийде на поріг,

Кутю гарну зваримо, гостей запросимо,

Нехай прийдуть вони защедрують,

Зерном в хаті посіють, багатства навіють.

***

3 смс - 195 символів:

Старий Новий рік. Вітаю.

Свято це всі полюбляють,

Гроші хай в будівлю вашу

Регулярно заглядають.

Хай живуть в оселі щастя,

Мир, добро і розуміння.

Процвітання вам бажаю,

Віри в серці і терпіння.

***

Чи вiн старий, чи може він новiший -

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – з старим Новим роком!

***

3 смс - 176 символів:

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

2 смс - 94 символи:

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене — знайшлось.

Вітання зі Старим Новим роком і Василем

Усіх Василів вітаю з їхнім святом! А також усіх з Новим роком, хоч і за старим стилем.

***

Щедрівочка щедрувала, гарну пісню співала

Господарів з Новим роком, з Василем вітала,

Засівальники зерном в хаті посипали,

Здоров'я, щастя, любові всім бажали:

Щоб росли жито і пшениця

Та всяка пашниця на обійсті,

Щоб добро в господарів було

І тільки множилося воно.

Як ластівочка гніздечко звиває,

Так і ви своє господарство розвивайте,

Свої таланти приумножайте

Та тільки користь майте.

Як ластівочка своїх діток годує, викохує,

То й ви господарі своїх дітей викохуйте,

В любові та злагоді, щоб вони зростали,

Та гарними господарями в своїй країні стали.

Хлопці – козаками, а дівчата – господинями,

Щоб гордість за своє покоління ви мали,

Нехай розвивається якнайкраще наша Україна,

Наша велика домівка, наша Батьківщина.

Зі Святом вас всіх! З Новим роком! З Василем!

***

Хай в Вас і в нас все буде гаразд, щоб Ви і ми щасливі були! З Старим Новим роком та Василем!

***

З Днем Меланки й Василя!

Чи кота рік, чи кроля,

Головне - не москаля!

Хай Вам Бог здоров'я дасть

Пережить данєцку власть.

***

У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

Ще більше привітань читайте у нашому матеріалі Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском.

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праздник поздравления открытки Старый Новый год
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