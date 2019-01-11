Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском

11 января 2019, 18:23

Главред подобрал только лучшие идеи поздравлений на словах и в картинках.

  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников
  • Открытки на Старый Новый год Фото из открытых источников

Уже скоро мы окончательно встретим 2019 год – отметив в заключение Старый Новый год 2019. Ранее мы уже писали о том, как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.

Помимо Украины и, собственно, России Старый Новый год также отмечают Швейцария, Черногория и Сербия, а также Япония, Тунис, Алжир и Марокко.

Перед этим, 13 января, отмечается Щедрый вечер – или, как его еще называют, Щедрец. Ранее Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.

В то же время в некоторых регионах вечер накануне Старого Нового года называют "Васильева коляда"  – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

И, разумеется, Главред подобрал только лучшие идеи поздравлений на словах и в картинках.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

2 смс - 74 символа:

Со Старым Новым годом! Достатка в семье, взаимопонимания, счастья и любви.

***

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.

***

2 смс - 124 символа:

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю необыкновенного чуда в жизни и несомненного счастья, доброй удачи и светлых надежд.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

2 смс - 98 символов:

Вновь у ваших, у ворот

Добрый Старый Новый год!

Вы его скорей встречайте,

Поздравленья принимайте!

***

2 смс - 97 символов:

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Привітання з Старим Новим роком

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай цей рік наповнить серце щастям та любов’ю, нехай здійсниться мрія всього твого життя, нехай чарівні дзвіночки подарують справжнє диво. Бажаю, щоб у минуле відправилися усі невдачі, бажаю, щоб цікаво та чудово почалась нова сторінка твоєї історії.

***

Із Старим Новим вас роком

Хочу щиро привітати,

Щастя, радості і грошей

Вам дозвольте побажати.

Збудуться хай мрії ваші,

Успіх з вами завжди буде

І капризна хай фортуна

Цілий рік вас не забуде.

***

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати залишити усе сумне в минулому, взяти з собою в новий рік велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні дива та цікаві історії.

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.

Привітання з Василем та Старим Новим роком

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, -

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!

Дай, Боже!

***

Я Вам завінчую як добре жити:

Нехай вся біда від вас біжить,

Нехай Вам здорові діти ростуть,

Нехай Вам яйце знесе когут.

Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,

Щоб хліба і сала ви мали доволі!

Щоб мирно жили, веселились,

Щоб вам ся вродив:

часник, як бик,

Цибуля, як дуля,

Капуста, як баба тлуста,

Овес, як кудлатий пес,

Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!

***

Хто по родичах ходив,

Ковбасу з’їв і салати,

А сьогодні хоче спати?

Синяки! Пора вставати,

Василя будем стрічати!

Всіх зі святом!

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праздник поздравления открытки Старый Новый год
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