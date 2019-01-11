Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском

Главред подобрал только лучшие идеи поздравлений на словах и в картинках.
Уже скоро мы окончательно встретим 2019 год – отметив в заключение Старый Новый год 2019. Ранее мы уже писали о том, как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.
Помимо Украины и, собственно, России Старый Новый год также отмечают Швейцария, Черногория и Сербия, а также Япония, Тунис, Алжир и Марокко.
Перед этим, 13 января, отмечается Щедрый вечер – или, как его еще называют, Щедрец. Ранее Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.
В то же время в некоторых регионах вечер накануне Старого Нового года называют "Васильева коляда" – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.
И, разумеется, Главред подобрал только лучшие идеи поздравлений на словах и в картинках.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
2 смс - 74 символа:
Со Старым Новым годом! Достатка в семье, взаимопонимания, счастья и любви.
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Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.
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Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.
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2 смс - 124 символа:
Поздравляю со Старым Новым годом и желаю необыкновенного чуда в жизни и несомненного счастья, доброй удачи и светлых надежд.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах
2 смс - 98 символов:
Вновь у ваших, у ворот
Добрый Старый Новый год!
Вы его скорей встречайте,
Поздравленья принимайте!
***
2 смс - 97 символов:
Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Привітання з Старим Новим роком
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай цей рік наповнить серце щастям та любов’ю, нехай здійсниться мрія всього твого життя, нехай чарівні дзвіночки подарують справжнє диво. Бажаю, щоб у минуле відправилися усі невдачі, бажаю, щоб цікаво та чудово почалась нова сторінка твоєї історії.
***
Із Старим Новим вас роком
Хочу щиро привітати,
Щастя, радості і грошей
Вам дозвольте побажати.
Збудуться хай мрії ваші,
Успіх з вами завжди буде
І капризна хай фортуна
Цілий рік вас не забуде.
***
Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати залишити усе сумне в минулому, взяти з собою в новий рік велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні дива та цікаві історії.
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.
Привітання з Василем та Старим Новим роком
Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, -
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!
Дай, Боже!
***
Я Вам завінчую як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай Вам здорові діти ростуть,
Нехай Вам яйце знесе когут.
Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив:
часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!
***
Хто по родичах ходив,
Ковбасу з’їв і салати,
А сьогодні хоче спати?
Синяки! Пора вставати,
Василя будем стрічати!
Всіх зі святом!