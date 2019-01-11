В США художник закрывает ямы на дорогах удивительной мозаикой

В США 52-летний художник Джим Бэчор делает из выбоин на дорогах истинные произведения искусства.

Как пишет The Guardian, мозаики мастер делает в мастерской, затем собирает их в ямах, а края заливает крепким бетоном.

Для красоты рисунка яма должна соответствовать определенным параметрам: размер не больше полуметра и глубина не меньше нескольких сантиметров. И обязательное условие художника – выбоина должна располагаться в центре дороги.

На время работы Бэчор надевает специальную куртку с маркировкой и делает на проезжей части ограждение из конусов.

"Ямы на нашей улице были особенно ужасными. Я соединил свою страсть к мозаике и проблему ям на дороге. Эта форма искусства прочная и долговечная", - убежден художник.

Первую яму закрыл мозаикой Бэчор в Чикаго, где в тот момент проживал. Сейчас его работы украшают дороги многих штатов США, а также некоторых стран Европы. Всего на данный момент у художника 79 дорожных мозаик. Ближайшая к Украине - в Италии в городе Каррара на улице Via Colonnat.

Напомним, Настя Каменских эфире Радио Максимум в шуточной форме исполнила один из своих последних хитов, порекомендовав в тексте песни Укравтодору залатать ямы на дорогах.