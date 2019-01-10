Муралы на Осокорках за 3,6 млн грн: гонорар художников шокировал

Вызвал недоумение не только гонорар художников, но и внешний вид мурала / Фото: скриншот из видео

Иностранные художники, которые работали над муралом на киевской станции метро "Осокорки" стоимостью в 3,6 млн бюджетных средств, не взяли за свое творчество оплату.

"Сначала госсекретарь Артем Биденко сказал, что будут рисовать известные мировые художники и у них высокие гонорары. В документах на Prozzoro на это заложено 1 млн 765 тыс. гривен. То есть, почти половина всей стоимости проекта #morethanus. Может быть, подумала я и спросила у каждого художника их цену. И … каково же было удивление, когда все ответили, что рисуют бесплатно", - сообщила в Facebook журналист Алена Лунькова.

Чиновники пообещали в ситуации разобраться, однако позже вышли из ситуации комментарием, что деньги были заплачены не за работу, а за перелет и проживание художников.

Биденко заявил, что некоторые авторы пожелали приехать с женами, требовали в Киеве развлечений и общая сумма достигла 1,7 млн. Он добавил, что готов предоставить квитанции и чеки.

Журналисты написали также несколько запросов в министерство, к исполнителю и заказчику, но пока не получили ответов.

Чиновники пояснили, что пригласили требующих дорогих удовольствий художников с целью пиара Украины в мире.

"Конечно мы можем предложить украинским художникам сделать на много дешевле, а добьемся ли мы такого же самого результата? Будут ли они на своих страницах, которые имеют миллионы подписчиков в Twitter, Facebook за границей рассказывать, что они "Вау такое делали". У нас же задача не просто нарисовать, у нас задача эффективно потратить государственные деньги и достичь мировой аудитории", - заявил Биденко.

Однако журналисты выяснили, что самую большую аудиторию имеет лишь один художник Apolo Tores — у него 15 500 подписчиков в Instagram.

Напомним, на Академии СБУ появился мурал с бойцом спецназа ФСБ.