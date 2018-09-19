На Академии СБУ появился мурал с бойцом спецназа ФСБ

СБУ стали инициаторами создания мурала / Фото: Dsnews

В Киеве на здании Национальной академии Службы безопасности Украины появилось граффити с патриотическим контекстом, на котором изображен казак и боец страйкобольной команды.

"Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на этом мурале", — цитирует Деловая столица главу СБУ Василия Грицака.

В спецслужбе отметили, что мурал приурочен к 27-й годовщине независимости Украины и прохожие смогут каждый день наблюдать символы несокрушимости духа защитников Украины.

Однако СМИ заметили, что изображение спецназовца СБУ на здании академии спецслужбы повторяет фотографию, размещенную в страйкбольном журнале AirsoftMag. На ней изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России.

/ Фото: Dsnews

/ Фото: скриншот

Напомним, в столице Сербии Белграде на уличном мурале в честь убитого главаря банды ДНР "Спарта" Арсения Павлова по кличке "Моторола" написали слова "убийца" на украинском, английском и русском языках.