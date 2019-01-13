"Все правильно: увидел – мочи": в Минске выгнали из метро ряженого пророссийского "казака"

Мужчина решил надеть папаху, однако его образ не понравился окружающим.
В Минске мужчина решил проехать в метрополитене в папахе, которая похожа на головные уборы российский "казаков", активно поддерживающих президента РФ Владимира Путина, а также аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.
В YouTube опубликовано видео, как местные жители выгнали пророссийского "казачка" из вагона.
В ролике видно, что пассажиры вагона пытались воздействовать на нарушителя спокойствия, как словесно, так и с применением физической силы. В итоге мужчина в папахе был вынужден покинуть вагон поезда метро.
В комментариях в Сети белорусы поддерживают действия своих соотечественников.
"Ничего удивительного", "Ходячая мишень. Все правильно: увидел – мочи", "У "кизяков" же на шапках цели нарисованы", - написали пользователи.
Во ещё. Пророссийского кизяка отпиздюлили в минском метро pic.twitter.com/wH1oz4QQyH— РБ головного мозга (@belamova) 11 января 2019 г.
Как ранее сообщалось, в Минске пассажир местного такси заставил водителя автомобиля снять с зеркала аксессуар – георгиевскую ленту.