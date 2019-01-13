"Все правильно: увидел – мочи": в Минске выгнали из метро ряженого пророссийского "казака"

Пассажиры метро не оценили патриотичный головной убор / Фото: скриншот из видео

В Минске мужчина решил проехать в метрополитене в папахе, которая похожа на головные уборы российский "казаков", активно поддерживающих президента РФ Владимира Путина, а также аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

В YouTube опубликовано видео, как местные жители выгнали пророссийского "казачка" из вагона.

В ролике видно, что пассажиры вагона пытались воздействовать на нарушителя спокойствия, как словесно, так и с применением физической силы. В итоге мужчина в папахе был вынужден покинуть вагон поезда метро.

В комментариях в Сети белорусы поддерживают действия своих соотечественников.

"Ничего удивительного", "Ходячая мишень. Все правильно: увидел – мочи", "У "кизяков" же на шапках цели нарисованы", - написали пользователи.

Во ещё. Пророссийского кизяка отпиздюлили в минском метро pic.twitter.com/wH1oz4QQyH — РБ головного мозга (@belamova) 11 января 2019 г.

Как ранее сообщалось, в Минске пассажир местного такси заставил водителя автомобиля снять с зеркала аксессуар – георгиевскую ленту.