Чудові привітання та картинки до Дня Соборності України 2019

22 января 2019, 00:15

Главред обрав найкращі поздоровлення з Днем Соборності України 2019.

  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников

22 січня відзначається День Соборності України.

Главред уже з’ясував, чи э цей день вихідним, а сьогодні ми підібрали вірші до Дня Соборності України, а також привітання у прозі.

Вірші до Дня Соборності України

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

День соборності України,

Відзначає сьогодні народ.

Хто-то в танці зараз танцює,

Хто-то в хорі зараз співає.

В цей день ми знайшли свободу,

Отримали свій суверенітет.

Легше стало жити народу,

Адже нічого волі краще немає.

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країна,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов’янська земля.

День Соборності України: привітання у прозі

22 січня ми відзначаємо річницю з часу проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Нині Україна знову бореться за свою Соборність, і тема єдності набула колосальної ваги. Ми розуміємо, що непростим і довготривалим буде шлях до відновлення наших кордонів, до порозуміння між Заходом і Сходом. Українці згуртувались, аби відстояти свою незалежність, територіальну цілісність держави.

Вітаючи з Днем Соборності України, бажаю всім нам миру, сили та енергії для того, щоб успішно пронести естафету волелюбності й єднання у майбутнє.

***

Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу –Дня Соборності України!

***

22 січня — день, який дає нам привід замислитися над тим, якого майбутнього хочемо, адже 96 років тому нам, українцям Сходу, Заходу, Півночі, Півдня, Центру, дали шанс робити це разом у соборній державі, сповідувати єдині національні і суспільні цінності, спільними силами дбати про добробут народу.

Прийміть щирі вітання від імені районної державної адміністрації, районної ради з нагоди державного свята — Дня Соборності України!

***

Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності народу. З Днем Соборності України!

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.

***

22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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