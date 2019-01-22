Чудові привітання та картинки до Дня Соборності України 2019

Главред обрав найкращі поздоровлення з Днем Соборності України 2019.
22 січня відзначається День Соборності України.
Главред уже з’ясував, чи э цей день вихідним, а сьогодні ми підібрали вірші до Дня Соборності України, а також привітання у прозі.
Вірші до Дня Соборності України
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
***
День соборності України,
Відзначає сьогодні народ.
Хто-то в танці зараз танцює,
Хто-то в хорі зараз співає.
В цей день ми знайшли свободу,
Отримали свій суверенітет.
Легше стало жити народу,
Адже нічого волі краще немає.
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З’єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
***
Я співаю про тебе, прекрасна країна,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов’янська земля.
День Соборності України: привітання у прозі
22 січня ми відзначаємо річницю з часу проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Нині Україна знову бореться за свою Соборність, і тема єдності набула колосальної ваги. Ми розуміємо, що непростим і довготривалим буде шлях до відновлення наших кордонів, до порозуміння між Заходом і Сходом. Українці згуртувались, аби відстояти свою незалежність, територіальну цілісність держави.
Вітаючи з Днем Соборності України, бажаю всім нам миру, сили та енергії для того, щоб успішно пронести естафету волелюбності й єднання у майбутнє.
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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу –Дня Соборності України!
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22 січня — день, який дає нам привід замислитися над тим, якого майбутнього хочемо, адже 96 років тому нам, українцям Сходу, Заходу, Півночі, Півдня, Центру, дали шанс робити це разом у соборній державі, сповідувати єдині національні і суспільні цінності, спільними силами дбати про добробут народу.
Прийміть щирі вітання від імені районної державної адміністрації, районної ради з нагоди державного свята — Дня Соборності України!
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Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності народу. З Днем Соборності України!
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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.
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22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.