"Сильная и независимая": Британка собралась "выйти замуж" за одеяло

Паскаль Селлик / Pascale Pauly Sellick / Facebook

В Великобритании жительница города Эксетер (графство Девоншир, Англия), 49-летняя Паскаль Селлик, намерена "выйти замуж" за пуховое одеяло.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Metro.

"Одеяло всегда приходило мне на помощь в нужный момент и прекрасно обнимается. Я его очень люблю и хочу пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным и утешительным партнером в моей жизни", — заявила дама журналистам.

Церемония "бракосочетания" была назначена на 10 февраля 2019-го. Селлик собирается явиться на нее "в пушистых тапочках, ночной рубашке и домашнем халате". Гостям она порекомендовала посещать "свадьбу" в пижамах и халатах.

Напомним, ранее на Филлипинах девушка на похоронах "вышла замуж" за мертвого жениха.