На Филиппинах девушка на похоронах "вышла замуж" за мертвого жениха

Обручальные кольца / Expatica

На Филиппинах в провинции Исабела 19-летняя Зирин Делмендо "вышла замуж" за своего убитого жениха на его траурной церемонии.

Такое сообщение опубликовали журналисты портала Coconuts. Согласно их данным, 22-летнего Джейк Энтони Макадангданг был убит после ссоры с коммерсантом Аароном Кристианом Рейесом.

Бизнесмен устроил ссору в баре с парнем и его друзьями. Затем, когда молодые люди вышли из заведения и сели на свои мотоциклы, Рейес намеренно врезался в них на автомобиле. Макадангданг погиб на месте.

Также сообщается, что Макадангданг только что закончил колледж и хотел ехать на заработки за границу. Через год они с Делмендо планировали провести церемонию бракосочетания.

Убитая горем невеста Джейка пришла на похороны в белом платье невест. Во очень странной церемонии, девушка произнесла клятву верности лежащему в гробу возлюбленному и надела себе на палец обручальное кольцо. Поскольку труп парня уже окоченел, Зирин не смогла надеть кольцо на палец и ему, поэтому просто положила его сверху на руку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Филиппинах устроили голый протест против фильма "Невинность мусульман".