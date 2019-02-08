Мужчина решил засудить отца и мать за то, что родили его без спроса

8 февраля 2019, 01:53

Истец полагает, что жизнь априори полна страданий и потому не стоит размножаться вовсе.

Рафаэль Самуэль / ВВС

27-летний житель Индии планирует подать исковое заявление в суд на своих родителей − за то, что они "родили его на свет без его согласия".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС. По их информации, коммерсант из Мумбаи Рафаэль Самуэль твердо уверен, что неправильно "делать новых людей", потому что потом тем приходится всю жизнь страдать.

Молодой человек понимает, что согласие людей не может быть получено до их рождения, но настаивает – "если мы не просили о рождении, нам должны платить до конца жизни".

К слову, Самуэль − горячий сторонник антинатализма. Это спектр философских учений по поводу того, что жизнь полна страданий, поэтому люди должны немедленно прекратить плодиться и размножаться.

Напомним, ранее в США родители хотят по закону выселить из дома 30-летнего сына-тунеядца


 

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