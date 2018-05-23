В США родители хотят по закону выселить из дома 30-летнего сына-тунеядца

В Нью-Йорке Марк и Кристина Ротондо подали в суд на собственного сына Майкла после того, как отправили ему несколько уведомлений о выселении, но он требование не выполнил.

Родители даже предлагали отпрыску деньги, чтобы он арендовал квартиру и стал самостоятельным, однако мужчина наотрез отказался, говорится в сюжете ТСН.

"Есть рабочие места даже для тех, у кого нет опыта, — писали они ему. — Попробуй одно из них, тебе надо работать!".

Однако решение суда безработный Майкл выполнять не спешит. Он подал апелляцию в Верховный суд США, где намерен самостоятельно и без адвоката отстаивать свои права. Мужчина настаивает на том, что в быту обслуживал себя сам, а по счетам не платил, поскольку ранее родители не предъявляли к нему подобных требований.

Напомним, ранее в Канаде девушку выгнали из спортивного зала из-за слишком большого размера груди. Впоследствии она обвинила менеджмент заведения в дискриминации.