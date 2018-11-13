В Британии назвавшие сына в честь Гитлера родители оказались в тюрьме

Адам Томас позирует с маленьким Адольфом на руках в робе ку-клукс-клана / Фото: West Midlands Police

В Британии 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас, которые состояли в запрещенной неонацистской организации "Национальное действие", приговорили к тюремному сроку.

Как пишет Reuters, постановлении суда сказано, что обвиняемые назвали своего ребенка Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха.

В доме Томаса и Пататас в графстве Оксфордшир обнаружили большое количество запрещенной нацистской атрибутики. Согласно обвинениям, оба придерживались "фанатичной веры в превосходство белой расы". Организацию, в которой состояли осужденные британцы, запретили в 2016 году за антисемитизм, расизм, гомофобию и прославление Гитлера.

Напомним, итальянские правоохранители арестовали шестерых неонацистов, которые планировали отправиться в зону военного конфликта на Донбассе – для того, чтобы пополнить ряды группировок боевиков "ДНР" и "ЛНР".