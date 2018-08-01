В Италии "повязали" неонацистов-наемников, собиравшихся воевать за боевиков на Донбассе

Итальянские правоохранители арестовали шестерых неонацистов, которые планировали отправиться в зону военного конфликта на Донбассе – для того, чтобы пополнить ряды группировок боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующее сообщение было опубликовано изданием "Факты". По информации правоохранителей, аресты осуществлялись в городах Лигурия, Милан, Парма и Авеллино. Задержанные доставлены в Геную, где местная прокуратура проводит расследование.

По версии следователей и генуйской прокуратуры Генуи, в Италии действует организация, поставившая "на поток" вербовку ультраправых активистов и отправку их в зону военного конфликта на Донбасс. Сейчас правоохранители занимаются выявлением источников финансирования этоой организации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на матче Лиги Чемпионов между итальянской "Ромой" и украинским "Шахтером" на трибуне вывесили флаг группировки боевиков "ДНР".