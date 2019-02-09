В Полтаве на сьемках кулинарной программы устроили потасовку из-за еды

Люди готовы были нанести увечья ближнему из-за бесплатной еды / Фото: скриншот из видео

В Полтаве во время съемок телевизионной программы "Полевая кухня" местные жители решили получить бесплатную еду не в порядке очереди, а как можно быстрее, спровоцировав потасовку.

Повар раздавал случайным проходим блюдо под названием шпундра, приготовленное из жаренной свинины и тушеной свеклы.

Полтачане пробивали себе путь к "халяве" локтями и тумаками. Из-за этого те, кто уже получил свою порцию, не могли спокойно выйти из толпы, рискуя облить себя и рядом стоящих кипятком.

Агрессивное поведение участников эксперимента нервировало повара, который грозился перестать давать бесплатно людям пробовать приготовленное им оригинальное блюдо.

Участники потасовки со злостью реагировали на тех, кто толкался, но при этом свое место у кастрюли уступать не собирались.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала украинцам исключить из своего рациона бутерброды с колбасой, поскольку это нездоровая и дорогостоящая еда.