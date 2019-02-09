В Полтаве на сьемках кулинарной программы устроили потасовку из-за еды

9 февраля 2019, 20:15

Местные жители пытались получить порцию бесплатной еды.

Люди готовы были нанести увечья ближнему из-за бесплатной еды / Фото: скриншот из видео

В Полтаве во время съемок телевизионной программы "Полевая кухня" местные жители решили получить бесплатную еду не в порядке очереди, а как можно быстрее, спровоцировав потасовку.

Повар раздавал случайным проходим блюдо под названием шпундра, приготовленное из жаренной свинины и тушеной свеклы.

Полтачане пробивали себе путь к "халяве" локтями и тумаками. Из-за этого те, кто уже получил свою порцию, не могли спокойно выйти из толпы, рискуя облить себя и рядом стоящих кипятком.

Агрессивное поведение участников эксперимента нервировало повара, который грозился перестать давать бесплатно людям пробовать приготовленное им оригинальное блюдо.

Участники потасовки со злостью реагировали на тех, кто толкался, но при этом свое место у кастрюли уступать не собирались.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала украинцам исключить из своего рациона бутерброды с колбасой, поскольку это нездоровая и дорогостоящая еда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
еда Полтава повар потасовка люди бесплатно
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:38
Hate Eurovision: "ЦеШо" постебались с песенного конкурса на сцене нацотбора
20:34
Яценюк поручал проверить траты на строительство границы еще в 2016 году – документ
20:15
В Полтаве на сьемках кулинарной программы устроили потасовку из-за еды Видео
20:12
Взлетел на шариках: участник нацотбора на Евровидение-2019 представил яркое цирковое шоу Видео
19:55
Выбитые зубы и сотрясение мозга: полицию обвинили в жестоком избиении активистов Фото Видео
19:33
Евровидение-2019: где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала нацотбора Видео
19:29
На Тернопольщине священник обвинил сторонников ПЦУ во взломе замков и захвате храма
19:23
Порошенко за 8 дней стал богаче на 60 миллионов Видео
19:03
Шведский журналист назвал Украину виновной в инциденте в Керченском проливе
18:56
Хотела омолодиться, а получила шрамы: известную певицу изуродовал косметолог-недоучка Видео
18:41
Юлия Тимошенко собрала в Киеве более 10 тысяч человек
18:26
Очевидцы рассказали о конфузе с Роговцевой на форуме Порошенко
18:19
В Италии заявили об открытии представительства "ДНР"
18:03
"Беременная" Настя Каменских засветила округлые формы на фото
17:57
"Преступления украинских националистов": в Польше оконфузились с историческим фото
17:51
Посол Украины в Канаде объяснил продажу крымской земли "психологической атакой"
17:29
Боевики ударили по позициям ВСУ из лазеров
17:13
В Киеве штурмовали управление полиции после задержания участников акции, посвященной Гандзюк Фото Видео
17:09
Порошенко пообщал украинцам благосостояние через "поворот"
16:51
На форуме Порошенко охранники напали на активиста и порвали плакат
16:40
"Мурат теперь локти кусает!": Ани Лорак похвасталась идеальными формами после развода с мужем
16:28
Епископа ПЦУ выгнали из монастыря на Афоне Видео
16:09
Полиция завела уголовное дело из-за пропаж в Киево-Печерской лавре Видео
15:28
"Сногсшибательная русалка": в Сети расхвалили соблазнительные фото Веры Брежневой с Мальдив
15:22
"Создал лучшую газету в стране": стало известно о смерти известного украинского журналиста
15:10
СМИ нашли у Порошенко неуплаченные налоги "туристическое судно"
14:58
Политолог объяснил, почему Порошенко удобен Путину
14:53
Порошенко представил свою предвыборную программу на форуме агитаторов Видео
14:33
Синоптик спрогнозировала, где в Украине в воскресенье будет "весна" Видео
14:23
Посол Украины в Канаде продал 2 гектара крымской земли и заплатил в бюджет РФ
14:05
Продюсер озвучил неожиданную версию смерти Децла Видео
13:49
"Надо расчищать": Москва сделала заявление по транзиту газа через Украину
13:18
Названа самая опасная зубная болезнь в Украине Видео
13:17
Городская власть предупреждает об афере со строительством квартир на Осокорках
13:13
Порошенко уличили во лжи насчет выигранного у "Би-би-си" суда
12:51
США отменят договор по ракетам, но нацеливать их будут не на РФ мнение
12:38
Три страны Европы запустили проект по Донбассу: выделили миллионы долларов Видео
12:34
Ракицкого распекли за "вражескую" зарплату в "Зените"
12:13
Алла Пугачева раскрыла важную деталь из личной жизни
12:11
Польша позвала в гости Путина
11:38
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ
11:12
Оккупанты пришли в ярость из-за планов Украины пострелять из "Бука" возле Крыма
10:58
"Серый кардинал Европы": эксперт раскрыл стратегию России и США по Евросоюзу Видео
10:33
Трагедия на Днепропетровщине: при пожаре погибли три человека
10:11
Порошенко представит свою предвыборную программу из-за забора
09:43
Глава ОБСЕ отчитал Климкина за недопуск наблюдателей из РФ на выборы
09:35
Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников первого полуфинала Видео
09:30
Экстрасенс спрогнозировал, когда и из-за чего рухнет Крымский мост Видео
09:25
Почему курс Украины в НАТО сегодня не имеет смысла мнение
09:19
"Он был такой...": Жириновский отреагировал на смерть Децла
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться