Супрун не советует украинцам есть бутерброды с колбасой

3 февраля 2019, 20:10

Министр утверждает, что продукты из переработанного мяса наносят вред здоровью.

колбаса
Колбасу в МОЗ рекомендуют заменить натуральными продуктами / Фото: УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала украинцам исключить из своего рациона бутерброды с колбасой, поскольку это нездоровая и дорогостоящая еда.

"Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезна и достаточно дорогая", - написала Супрун в Facebook.

По словам министра, в этом трио наиболее вредным продуктом питания является колбаса. Причина заключается в том, что переработанное мясо содержит примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет. Бензпирен попадает в колбасу при копчении, и придает ей характерный запах и канцерогенных свойств. Употребление таких продуктов увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной.

Читайте такжеСупрун предлагает легализировать в Украине марихуануСупрун рекомендовала украинцам полностью отказаться от колбасы. А тем, кто любит бутерброды, заменить белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу на натуральные мясные продукты и овощи.

"Добавляйте овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетам. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира. Другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала", - написала она.

Министр добавила, что хорошей альтернативой колбасе может быть черный хлеб с ломтиком сала и горчицей.

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что лекарства лучше всего запивать водой или теплым чаем. И. о. министра здравоохранения предупредила, что препараты нельзя запивать газированными напитками и кофе.

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