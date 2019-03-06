Новолуние в марте 2019: что важно помнить

Новолуние 2019: что делать / akspic.ru

Новолуние в марте 2019 произойдет в 18:05 по киевскому времени 6 марта, ознаменовав новую фазу Луны.

В первые несколько дней после новолуния нужно загадывать и желания мечтать, а также строить планы и начинать новые дела. Впрочем, для того, чтобы проанализировать прошлое и извлечь из возможных просчетов нужные уроки – это время также отлично подходит. Удача будет сопутствовать и тем, кто решит расстаться с вредными привычками.

Читайте такжеНоволуние: когда и как правильно загадать желаниеСимволично, что именно на этот период выпало Прощеное воскресенье, ведь первые дни после полнолуния 2019 – это время прощения старых обид. Астрологи утверждают, что в период новой Луны люди ссорятся меньше, они лучше понимают друг друга и легче переносят болезни.

Полнолуние в марте 2019 произойдет состоится в 3:43 по киевскому времени 21-го числа.

Это будут 16-е лунные сутки – противоречивые и эмоциональные. На первый план выйдут прошлые противостояния и старые конфликты. Впрочем, внутренние силы и энергия в это время активизируются, так что главное – направить их в правильное русло, чтобы реализовать все задуманное.

Напомним, неделя с 4 по 10 марта пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, поэтому лучше не подписывать важных договоренностей, не совершать важных покупок, не заключать важных сделок, рассказал в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

Ранее мы писали о том, как написать магическую записку и что категорически нельзя делать в новолуние. Это не лучшее время для бизнес-проектов да и вообще для финансов.