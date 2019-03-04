Гороскоп на неделю 4-10 марта: что нельзя делать и чего опасаться

4 марта 2019, 05:51

Неделя будет успешной для любовных дел и провальной для финансовых вопросов.

гороскоп

Эта неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, поэтому лучше не подписывать важных договоренностей, не совершать важных покупок, не заключать важных сделок. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог советует отложить такие планы на конец месяца – 30-31 марта.

"Эту неделю, да и весь месяц, мы будем находиться под иллюзорным восприятием происходящих событий. Меркурий в Рыбах, да еще и ретроградный, сулит серьезные нестыковки в коммерческих делах. Однако этот период будет способствовать буйству фантазии и созданию шедевров искусства", - отметил он.

Читайте такжеВезунчики Стрельцы и неудачники Тельцы: астролог составил гороскоп на март-2019По словам Росса, неделя сулит успех в любовных делах.

"4 марта - благоприятный период для того, чтобы сделать признание в любви. Так что в этом году не ждите 8 марта для того, чтобы раскрыть свои чувства – действуйте с первых же дней весны. Поскольку 1 марта Венера вошла в зодиакальный знак Водолея, это сулит порывы в любовных делах. Плюс – будет некий аспект к Урану. Потому в этот период будет сопровождаться особой чувствительности и благоприятны признания в любви", - сказал эксперт.

Астролог напомнил, что 6 марта нас ждет новолуние.

"В это время станут заметны некие проявления финансового кризиса. 6-11 марта будет сохраняться возможность обвалов фондовых рынков, неудачно будет складываться торговля, возможен кризис, ограничения и подавление", - резюмировал Росс.

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Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.

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