Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках

Главред собрал лучшие поздравления с праздником.
22 марта отмечается великий праздник 40 святых 2019. О приметах, традициях и запретах дня читайте в нашем материале 40 святых в 2019 году: что нужно сделать и что нельзя.
Поздравление с праздником 40 святых
Поздравляю вас с праздником святых 40 мучеников в Севастийском озере! Желаю помощи Божьей во всех делах праведных! Храни вас Бог!
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Мученики смерти
Вы подвержены надежде,
Правит вами вера христианства,
Всем на веки славу дала
Любовь народа навсегда.
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Пусть вера в Господа, как солнце тебе светит
Пусть каждый человек с благодатью новый день встретит!
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Пусть воля перед напором дьявола не сокрушится
Жить праведно тебе с Богом и не отступиться!
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С днем сорока Севастийских мучеников! Пусть душу твою согреет вера, жизнь будет доброй и светлой. Пусть тьма и зло тебя обходит стороной, а твой покой хранит Господь!