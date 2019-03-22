Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках

22 марта отмечается великий праздник 40 святых 2019. О приметах, традициях и запретах дня читайте в нашем материале 40 святых в 2019 году: что нужно сделать и что нельзя.

Поздравление с праздником 40 святых

Поздравляю вас с праздником святых 40 мучеников в Севастийском озере! Желаю помощи Божьей во всех делах праведных! Храни вас Бог!

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Мученики смерти

Вы подвержены надежде,

Правит вами вера христианства,

Всем на веки славу дала

Любовь народа навсегда.

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Пусть вера в Господа, как солнце тебе светит

Пусть каждый человек с благодатью новый день встретит!

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Пусть воля перед напором дьявола не сокрушится

Жить праведно тебе с Богом и не отступиться!

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С днем сорока Севастийских мучеников! Пусть душу твою согреет вера, жизнь будет доброй и светлой. Пусть тьма и зло тебя обходит стороной, а твой покой хранит Господь!