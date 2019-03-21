40 святых в 2019 году: что нужно сделать и что нельзя

Как отмечают праздник 40 святых 2019. 40 святых. Икона

22 марта православные отмечают великий праздник 40 святых 2019. Праздник настолько почитается не только в народе, но и церковью, что в этот день даже дозволяется не столь строго соблюдать Великий пост 2019.

Полное название торжества – день памяти сорока Севастийских мучеников.

Еще его называют Сорок сороков, День сорока мучеников или День жаворонка. Церковное название – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. И, как можно догадаться из названия, в этот день почитается память мучеников за веру.

Сорок святых 2019: приметы

Приметы на 40 святых больше всего связаны с погодой, ведь считается, что 22 марта зима окончательно заканчивается и приходит весна.

Если день выдался морозным, то холода простоят еще 40 дней. Прилет птиц предвещает раннее тепло.

Гром 22 марта – к голодному году.

Что делают на 40 святых

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски22 марта девушки, по традиции, должны сломать 40 деревянных плашек и разорвать 40 веревочек – чтобы прогнать злых духов, отвечающих за морозы, и тем самым помочь приходу весны. Также в этот день деревья наряжают яркими цветами (тряпочными или бумажными), ленточками и т.п. – тоже для более скорого прихода весны.

Также на праздник 40 святых качаются на качелях: чем выше взлетишь, тем счастливее год проживешь.

И, конечно, же на Сорок святых пекут по 40 булочек – их называют жаворонки. В первую очередь их раздают детям, чтобы в хозяйстве и в семье все были здоровы.

В некоторых регионах вместо жаворонков делают вареники. Ими угощают понравившихся парней.

Жаворонки: рецепт

Более популярным является тесто для жаворонков с сухими дрожжами и живыми, но многие готовят и постные жаворонки без дрожжей.

Понадобится:

мука – 2 стакана;

молоко – 0,5 стакана;

яйцо – 1 шт. плюс 1 желток для смазывания перед выпечкой;

дрожжи – 15 г;

сливочное масло – 30 г;

сахар – 2 ст. ложки для ложки + немного для присыпки;

изюм – для глаз, по 2 для одного печенья;

соль по вкусу.

Как готовить:

Дрожжи и растопленное масло смешивают с теплым молоком, туда же вбивают яйцо. В полученную смесь постепенно добавляют муку, соль и сахар.

Полученное тесто ставят в теплое место – до подъема.

Как слепить жаворонка из теста – смотрите в видео:

Тесто для жаворонков с сухими дрожжами

Постные жаворонки без дрожжей

Магия 40 святых

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаНекоторые пекут жаворонков, читая при этом специальный заговор: "Вечно живых сорок сил, вечно живых сорок мучеников, пеку во имя вас сорок жаворонков. Как вы в вере своей крепки и сильны, Так Бы и мы, Божьи рабы (имена), были крепки, сильны и здоровы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Также на жаворонках гадают – по аналогии с гаданием на варениках на Старый Новый год: кладут внутрь монетку/соль и т.п., и смотрят, кому с чем достанется. По начинке судят о том, каким выдастся для человека этот год.

40 святых: что нельзя делать

На праздник Сорок святых не работают по дому: запрещена уборка, стирка и т.п. Позволяется лишь работа, направленная на благо других людей.

За столом разрешается пища с растительным маслом и вино (кагор).