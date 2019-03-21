40 святых в 2019 году: что нужно сделать и что нельзя

21 марта 2019, 06:10

Главред выяснил, когда пекут жаворонков 2019 и как отмечается праздник 40 святых 2019.

40 святых. Икона
Как отмечают праздник 40 святых 2019. 40 святых. Икона

22 марта православные отмечают великий праздник 40 святых 2019. Праздник настолько почитается не только в народе, но и церковью, что в этот день даже дозволяется не столь строго соблюдать Великий пост 2019.

Полное название торжества – день памяти сорока Севастийских мучеников.

Еще его называют Сорок сороков, День сорока мучеников или День жаворонка. Церковное название – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. И, как можно догадаться из названия, в этот день почитается память мучеников за веру.

Сорок святых 2019: приметы

Приметы на 40 святых больше всего связаны с погодой, ведь считается, что 22 марта зима окончательно заканчивается и приходит весна.

Если день выдался морозным, то холода простоят еще 40 дней. Прилет птиц предвещает раннее тепло.

Гром 22 марта – к голодному году.

Что делают на 40 святых

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски22 марта девушки, по традиции, должны сломать 40 деревянных плашек и разорвать 40 веревочек – чтобы прогнать злых духов, отвечающих за морозы, и тем самым помочь приходу весны. Также в этот день деревья наряжают яркими цветами (тряпочными или бумажными), ленточками и т.п. – тоже для более скорого прихода весны.

Также на праздник 40 святых качаются на качелях: чем выше взлетишь, тем счастливее год проживешь.

И, конечно, же на Сорок святых пекут по 40 булочек – их называют жаворонки. В первую очередь их раздают детям, чтобы в хозяйстве и в семье все были здоровы.

В некоторых регионах вместо жаворонков делают вареники. Ими угощают понравившихся парней.

Жаворонки: рецепт

Более популярным является тесто для жаворонков с сухими дрожжами и живыми, но многие готовят и постные жаворонки без дрожжей.

Понадобится:

  • мука – 2 стакана;
  • молоко – 0,5 стакана;
  • яйцо – 1 шт. плюс 1 желток для смазывания перед выпечкой;
  • дрожжи – 15 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • сахар – 2 ст. ложки для ложки + немного для присыпки;
  • изюм – для глаз, по 2 для одного печенья;
  • соль по вкусу.

Как готовить:

Дрожжи и растопленное масло смешивают с теплым молоком, туда же вбивают яйцо. В полученную смесь постепенно добавляют муку, соль и сахар.

Полученное тесто ставят в теплое место – до подъема.

Как слепить жаворонка из теста – смотрите в видео:

Тесто для жаворонков с сухими дрожжами

Постные жаворонки без дрожжей

Магия 40 святых

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаНекоторые пекут жаворонков, читая при этом специальный заговор: "Вечно живых сорок сил, вечно живых сорок мучеников, пеку во имя вас сорок жаворонков. Как вы в вере своей крепки и сильны, Так Бы и мы, Божьи рабы (имена), были крепки, сильны и здоровы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Также на жаворонках гадают – по аналогии с гаданием на варениках на Старый Новый год: кладут внутрь монетку/соль и т.п., и смотрят, кому с чем достанется. По начинке судят о том, каким выдастся для человека этот год.

40 святых: что нельзя делать

На праздник Сорок святых не работают по дому: запрещена уборка, стирка и т.п. Позволяется лишь работа, направленная на благо других людей.

За столом разрешается пища с растительным маслом и вино (кагор).

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