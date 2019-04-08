День Ларисы 2019: как стильно и красиво поздравить Ларису с именинами

8 апреля отмечает свой День ангела Лариса. Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Ларисы Готфской.

Святые мученицы Лариса и Алла Готфские пострадали за веру в первой половине IV века, когда царь Унгерик приказал сжечь их в храме прямо во время церковной службы.

Также 8 апреля именины отмечают Анна, Алла и Прасковья, Авраам, Василий, Гавриил и Степан.

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Значение имени Лариса

Имя Лариса происходит от греческого "сладкая", "приятная" и латинского слова "чайка".

Поздравления с Днем ангела Ларисы короткие

3 смс - 194 символа:

Добрая и милая Лариса, я тебя искренне поздравляю и пожелать хочу очарования и любви, радости и удачи, достатка и блага, мира и добра, нежности и красоты, успеха и везения, волшебства и счастья.

***

3 смс - 194 символа:

Какой чудесный нынче день,

Лариса, улыбайтесь!

Как можно чаще радовать

Вы нас уж постарайтесь.

И все случается пусть так,

Как вы всегда мечтали.

Ведь наше счастье в мелочах,

Моментах и деталях.

***

3 смс - 154 символа:

Волшебная Лариса,

Ты, как вино игристое,

Прекрасная и чистая.

И добрая в душе!

Чудесная Лариса,

Ты милая и светлая.

И пусть мечты заветные

Сбываются уже!

День ангела Ларисы: поздравления в прозе

Таких организованных, целеустремленных, темпераментных личностей мне еще не доводилось встречать. Ларис, ты невероятная, удивительная женщина с огромнейшим сердцем. Я хочу в твой день не просто тебя поздравить, а пожелать тебе множество счастливых дней, приятных моментов, ярких воспоминаний и крепких чувств. Не переставай верить в свою мечту, которая несомненно исполниться. И пусть даже самые угрюмые будни покажутся тебе ясными и удивительными!

***

Лариса, ты всегда занимала самое особенное место в моей душе. Я сомневаюсь, что кто-то другой способен занять его. Друзья, как ты, все равно, что благословение небес. Ты должна отметить этот день как никогда раньше. Я знаю тебя с детства, и ты лучший друг, который когда-либо был в моей жизни. Оставайся такой же позитивной, воодушевляющей и восхитительной, как сейчас. Я знаю, что ты способна достичь любых вершин, потому что вершины покоряются такому доброму сердцу, как у тебя. Твоя доброта безгранична, поэтому ты заслуживаешь всех благ, которые может предложить человеку судьба. Я хочу, чтобы у тебя был миллион поводов для искреннего смеха, который я так люблю. Потому что именно он заставляет меня двигаться дальше, заставляет смотреть в будущее с надеждой и улыбкой, как это делаешь ты. С праздником, восхитительная и незаменимая Лариса.

***

Дорогая Лариса, от чистого сердца хочу поздравить тебя в этот день и пожелать счастливой и доброй дороги жизни без препятствий и неудач, желаю блистательных успехов в любых делах и бодрого здоровья, желаю искренней радости души и великой удачи.

День ангела Ларисы: поздравления в стихах

Сегодня именинница

Ларисочка моя.

И мне счастливой видится

И яркой жизнь твоя.

Пусть сбудутся желания,

Как будто в Новый год.

И в каждом начинании

Успех огромный ждет.

***

Тебе желаю я, Лариса,

Всегда счастливой в жизни быть!

Почаще получать сюрпризы,

Мечтать, надеяться, любить!

Пусть радость жизнь тебе подарит,

Господь здоровьем одарит,

Пусть веселее, лучше станет,

Любимый пусть боготворит!

***

Лариса, в этот радостный денек

Отличного желаю настроения!

В глазах пускай сияет огонек

И будет твоя жизнь полна везения!

Любви желаю чистой и красивой,

Веселых, много преданных друзей!

Лариса, дорогая, будь счастливой,

Пусть свет всегда живет в душе твоей!

День ангела Ларисы: поздравления видео

День ангела Лариси: привітання

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Лариса — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Лариса, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Ларисі помагає,

Ангел покровитель!