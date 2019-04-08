День Ларисы 2019: как стильно и красиво поздравить Ларису с именинами

8 апреля 2019, 12:51

Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Ларисы.

  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru
  • Именины Ларисы – открытка Fresh-Cards.ru

8 апреля отмечает свой День ангела Лариса. Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Ларисы Готфской.

Святые мученицы Лариса и Алла Готфские пострадали за веру в первой половине IV века, когда царь Унгерик приказал сжечь их в храме прямо во время церковной службы.

Также 8 апреля именины отмечают Анна, Алла и Прасковья, Авраам, Василий, Гавриил и Степан.

Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открытках

Читайте такжеЧто надо знать о Дне Василия 2019 – от примет до поздравлений

Читайте такжеКак на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела

Значение имени Лариса

Имя Лариса происходит от греческого "сладкая", "приятная" и латинского слова "чайка".

Поздравления с Днем ангела Ларисы короткие

3 смс - 194 символа:

Добрая и милая Лариса, я тебя искренне поздравляю и пожелать хочу очарования и любви, радости и удачи, достатка и блага, мира и добра, нежности и красоты, успеха и везения, волшебства и счастья.

***

3 смс - 194 символа:

Какой чудесный нынче день,

Лариса, улыбайтесь!

Как можно чаще радовать

Вы нас уж постарайтесь.

И все случается пусть так,

Как вы всегда мечтали.

Ведь наше счастье в мелочах,

Моментах и деталях.

***

3 смс - 154 символа:

Волшебная Лариса,

Ты, как вино игристое,

Прекрасная и чистая.

И добрая в душе!

Чудесная Лариса,

Ты милая и светлая.

И пусть мечты заветные

Сбываются уже!

День ангела Ларисы: поздравления в прозе

Таких организованных, целеустремленных, темпераментных личностей мне еще не доводилось встречать. Ларис, ты невероятная, удивительная женщина с огромнейшим сердцем. Я хочу в твой день не просто тебя поздравить, а пожелать тебе множество счастливых дней, приятных моментов, ярких воспоминаний и крепких чувств. Не переставай верить в свою мечту, которая несомненно исполниться. И пусть даже самые угрюмые будни покажутся тебе ясными и удивительными!

***

Лариса, ты всегда занимала самое особенное место в моей душе. Я сомневаюсь, что кто-то другой способен занять его. Друзья, как ты, все равно, что благословение небес. Ты должна отметить этот день как никогда раньше. Я знаю тебя с детства, и ты лучший друг, который когда-либо был в моей жизни. Оставайся такой же позитивной, воодушевляющей и восхитительной, как сейчас. Я знаю, что ты способна достичь любых вершин, потому что вершины покоряются такому доброму сердцу, как у тебя. Твоя доброта безгранична, поэтому ты заслуживаешь всех благ, которые может предложить человеку судьба. Я хочу, чтобы у тебя был миллион поводов для искреннего смеха, который я так люблю. Потому что именно он заставляет меня двигаться дальше, заставляет смотреть в будущее с надеждой и улыбкой, как это делаешь ты. С праздником, восхитительная и незаменимая Лариса.

***

Дорогая Лариса, от чистого сердца хочу поздравить тебя в этот день и пожелать счастливой и доброй дороги жизни без препятствий и неудач, желаю блистательных успехов в любых делах и бодрого здоровья, желаю искренней радости души и великой удачи.

День ангела Ларисы: поздравления в стихах

Сегодня именинница

Ларисочка моя.

И мне счастливой видится

И яркой жизнь твоя.

Пусть сбудутся желания,

Как будто в Новый год.

И в каждом начинании

Успех огромный ждет.

***

Тебе желаю я, Лариса,

Всегда счастливой в жизни быть!

Почаще получать сюрпризы,

Мечтать, надеяться, любить!

Пусть радость жизнь тебе подарит,

Господь здоровьем одарит,

Пусть веселее, лучше станет,

Любимый пусть боготворит!

***

Лариса, в этот радостный денек

Отличного желаю настроения!

В глазах пускай сияет огонек

И будет твоя жизнь полна везения!

Любви желаю чистой и красивой,

Веселых, много преданных друзей!

Лариса, дорогая, будь счастливой,

Пусть свет всегда живет в душе твоей!

День ангела Ларисы: поздравления видео

День ангела Лариси: привітання

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Лариса — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Лариса, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Ларисі помагає,

Ангел покровитель!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:04
В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым: первые фото
12:51
День Ларисы 2019: как стильно и красиво поздравить Ларису с именинами Фото Видео
12:33
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА - указ
12:23
Убийство Гандзюк: Мангер попал в больницу из-за проблем с сердцем Видео
12:23
СБУ должна быть ликвидирована как спецслужба враждебного государства мнение
12:16
Одиозный путинский телепропагандист "разошелся" из-за пародий Зеленского на Вести недели Видео
11:55
В откровенном боди на пилоне: в новом клипе Дженнифер Лопес поразила пикантным танцем Видео
11:52
Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов Видео
11:50
Как за пять лет Украина превратилась в империю мнение
11:37
В Сенате США рассказали, почему "устали" от антироссийских санкций - Bloomberg
11:35
Рэперша alyona alyona выпустила свой первый альбом и показала новый клип Видео
11:30
Уход России из ПАСЕ станет катастрофой уровня Brexit - Ягланд
11:14
Солистка Freedom Jazz стала мамой Видео
10:59
В Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского Видео
10:59
ФБР начало расследование против Коломойского
10:38
Девушка дня Instagram: бразильская красотка Лайнара Араужо Фото
10:28
Как Зеленский упустил шанс окончательно добить диктатуру мракобесов мнение
10:25
Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы – источник
10:00
"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой Видео
09:55
В Киеве с погоней поймали пьяного экс-депутата Верховной Рады
09:26
Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе Видео
09:22
Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер
09:13
Откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко победит? мнение
09:06
Журналист объяснил, как именно Зеленский смог обыграть Порошенко
08:38
Пленный украинский моряк взбесил россиян беседой на английском с комиссаром Совета Европы
08:35
Настоящий ад: из-за масштабного пожара в Киеве, погас свет и прозвучали взрывы Видео
08:27
Грустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает Порошенко мнение
07:54
"Поступить по-человечески правильно": Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт
07:40
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
07:31
"Рабы и оккупанты": Фарион еще раз "проехалась" по русскоязычным гражданам Украины Видео
07:15
Стало известно, когда в Украине будет первый весенний звездопад
06:55
Легче представить воссоединение двух Корей, чем возврат Крыма под контроль Украины мнение
06:35
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: что нельзя делать и когда удачные дни
06:06
Названа самая опасная группа крови
05:54
Кто бы не победил, Украину ждет политический кризис мнение
05:10
Подлость и грязные подставы: астрологи назвали энергетических вампиров среди знаков Зодиака Видео
04:23
Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям
03:47
"Нежная красота": Тина Кароль покорила сеть чувственным фото
03:01
Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток
02:16
Рост цен на продукты: эксперт рассказал, на что рассчитывать украинцам
01:32
Ученые рассказали, какие ошибки интимной гигиены "гробят" женское здоровье
01:06
Российский пропагандист Соловьев сравнил Зеленского с Порошенко Видео
00:43
День Аллы 2019: как красиво и стильные поздравить с Аллочку именинами Фото Видео
00:02
"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение Видео
07 апреля, воскресенье
23:37
Зеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО Видео
23:12
На Черниговщине горит ландшафтный парк: в небо подняли авиацию
22:45
"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру Зайцевой Фото
22:21
В России разнесли Лебединского за предложение поклониться Украине
21:55
Возвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста Гайворонского
21:28
"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться