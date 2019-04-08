День Ларисы 2019: как стильно и красиво поздравить Ларису с именинами

Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Ларисы.
8 апреля отмечает свой День ангела Лариса. Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Ларисы Готфской.
Святые мученицы Лариса и Алла Готфские пострадали за веру в первой половине IV века, когда царь Унгерик приказал сжечь их в храме прямо во время церковной службы.
Также 8 апреля именины отмечают Анна, Алла и Прасковья, Авраам, Василий, Гавриил и Степан.
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Значение имени Лариса
Имя Лариса происходит от греческого "сладкая", "приятная" и латинского слова "чайка".
Поздравления с Днем ангела Ларисы короткие
3 смс - 194 символа:
Добрая и милая Лариса, я тебя искренне поздравляю и пожелать хочу очарования и любви, радости и удачи, достатка и блага, мира и добра, нежности и красоты, успеха и везения, волшебства и счастья.
***
3 смс - 194 символа:
Какой чудесный нынче день,
Лариса, улыбайтесь!
Как можно чаще радовать
Вы нас уж постарайтесь.
И все случается пусть так,
Как вы всегда мечтали.
Ведь наше счастье в мелочах,
Моментах и деталях.
***
3 смс - 154 символа:
Волшебная Лариса,
Ты, как вино игристое,
Прекрасная и чистая.
И добрая в душе!
Чудесная Лариса,
Ты милая и светлая.
И пусть мечты заветные
Сбываются уже!
День ангела Ларисы: поздравления в прозе
Таких организованных, целеустремленных, темпераментных личностей мне еще не доводилось встречать. Ларис, ты невероятная, удивительная женщина с огромнейшим сердцем. Я хочу в твой день не просто тебя поздравить, а пожелать тебе множество счастливых дней, приятных моментов, ярких воспоминаний и крепких чувств. Не переставай верить в свою мечту, которая несомненно исполниться. И пусть даже самые угрюмые будни покажутся тебе ясными и удивительными!
***
Лариса, ты всегда занимала самое особенное место в моей душе. Я сомневаюсь, что кто-то другой способен занять его. Друзья, как ты, все равно, что благословение небес. Ты должна отметить этот день как никогда раньше. Я знаю тебя с детства, и ты лучший друг, который когда-либо был в моей жизни. Оставайся такой же позитивной, воодушевляющей и восхитительной, как сейчас. Я знаю, что ты способна достичь любых вершин, потому что вершины покоряются такому доброму сердцу, как у тебя. Твоя доброта безгранична, поэтому ты заслуживаешь всех благ, которые может предложить человеку судьба. Я хочу, чтобы у тебя был миллион поводов для искреннего смеха, который я так люблю. Потому что именно он заставляет меня двигаться дальше, заставляет смотреть в будущее с надеждой и улыбкой, как это делаешь ты. С праздником, восхитительная и незаменимая Лариса.
***
Дорогая Лариса, от чистого сердца хочу поздравить тебя в этот день и пожелать счастливой и доброй дороги жизни без препятствий и неудач, желаю блистательных успехов в любых делах и бодрого здоровья, желаю искренней радости души и великой удачи.
День ангела Ларисы: поздравления в стихах
Сегодня именинница
Ларисочка моя.
И мне счастливой видится
И яркой жизнь твоя.
Пусть сбудутся желания,
Как будто в Новый год.
И в каждом начинании
Успех огромный ждет.
***
Тебе желаю я, Лариса,
Всегда счастливой в жизни быть!
Почаще получать сюрпризы,
Мечтать, надеяться, любить!
Пусть радость жизнь тебе подарит,
Господь здоровьем одарит,
Пусть веселее, лучше станет,
Любимый пусть боготворит!
***
Лариса, в этот радостный денек
Отличного желаю настроения!
В глазах пускай сияет огонек
И будет твоя жизнь полна везения!
Любви желаю чистой и красивой,
Веселых, много преданных друзей!
Лариса, дорогая, будь счастливой,
Пусть свет всегда живет в душе твоей!
День ангела Ларисы: поздравления видео
День ангела Лариси: привітання
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Лариса — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Лариса, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Ларисі помагає,
Ангел покровитель!