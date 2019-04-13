Что приносит людям больше счастья, чем деньги: результаты исследования

Спорт / Instagram/bodyforming_rnd

Ученые из Йельского и Оксфордского университетов провели масштабное исследование, в котором они изучили влияние различных факторов на наше психическое здоровье и пришли к выводу, что спорт, очевидно, оказывает большее влияние на наше настроение, нежели личные финансы.

Как сообщает Focus, в рамках исследования ученые проанализировали данные 1,2 млн американцев. В центре исследования стоял вопрос: "Как часто за последние 30 дней вы плохо себя чувствовали в связи со стрессом, депрессией или эмоциональными проблемами?". Участники опроса также отвечали на вопросы касательно их дохода и физической активности.

У людей, ведущих очень активный образ жизни, в году было 35 "плохих" дней, в то время как у тех, кто двигался меньше, их было больше на 18 дней. При этом "любители спорта чувствовали себя примерно так же, как те, кто не занимался спортом, но зарабатывал на 25 тысяч долларов в год больше". То есть для того, чтобы добиться примерно такого же положительного эффекта, как от физической активности, домой придется приносить значительно больше денег, пишет издание.

Наилучший эффект для психического здоровья участников достигался, по данным ученых, во время занятий спортом в компании других людей. При этом не имеет значения, идет ли речь о традиционных командных или об одиночных видах спорта вроде езды на велосипеде, беге или зумбе, выполняемых совместно с другими людьми.

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, сообщила, что человеку помогают жить счастливее, в частности, помощь другим и вхождение в состав какой-либо группы.